Указом президента Украины старший лейтенант подразделения 128 отдельной горно-штурмовой бригады боец с позывным Карий, награжденный орденом Богдана Хмельницкого III степени. Но при этом Антон говорит, что к чему не сможет привыкнуть никогда, то к смерти гражданских украинцев, особенно детей.

Еспресо пообщался с воином и спросил, что дает силы сражаться в этой войне, а также узнал, что мечтает защитник сделать после победы.

Вышли из трех котлов, даже не зная о них

Вся семья Антона – военные. Сам уже после 9 класса ушел в военный лицей в Каменце-Подольском, учился там два года.

"Потом возник вопрос, куда дальше идти. А поскольку уже тогда знал немного военное дело, решил стать пехотным командиром, учиться и учить людей", – рассказывает военный.

В 2021 году окончил обучение в Академии сухопутных войск, уже год служит в должности командира роты огневой поддержки в 128-й бригаде. После выпуска из академии отправился в зону ООС. Потом уехал на ротацию, а вернулся прямо на полномасштабную войну.

"Перед великой войной, как раз в 3 часа ночью приехали в Луганскую область эшелоном. Мы поняли, что едем не просто так, хотя не думали, что будет на самом деле такое. Ни у кого не было представления о такой войне. Большинство людей, которые были тогда с нами, не воевали в 2014 году, потому что были тогда еще молодые. Хотя ехали непонятно куда, но ехали очень быстро. Если раньше путь через всю Украину занимал 2-3 дня, то тогда мы приехали за полтора. В 3 часа началась выгрузка техники, а в четыре начали летать самолеты. Поняли – началось. Были и в Харьковской области и в Луганской, а ночью в дождь поехали непосредственно в Волновахе. Несмотря на то, что был дождь, холод, все как один ехали на броне для выполнения задания. Пока добрались до Волновахи, вышли из трех котлов. Но мы о них тогда не знали. Иногда поступала информация, что по дороге там уже стоят танки противника, мы их обходили лесами, через посадку и удалось выбраться. За первые четыре дня у нас был всего один 300-й», – вспоминает Антон.

Если будем все бояться этой войны, мы не сможем выиграть.

В самом начале полномасштабной войны на плечи Карого легла большая ответственность. Когда командир роты был ранен, 22-летний старший лейтенант взял на себя командование подразделением.

"Я не отступил, ведь понимал, что кто должен вести людей. Если будем все бояться этой войны, то не сможем выиграть. Хотя тогда было настолько все непонятно, что и где делается. Связи не было, мы не понимали много моментов, но имели задачи и их нужно было выполнять и выполняли их по максимуму. За свои действия в первые дни, когда добровольно взял на себя ответственность руководить ротой впоследствии и получил орден Богдана Хмельницкого. Просто в такой сложной ситуации не каждый готов взять на себя такое бремя отвечать за еще большее количество людей.

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К тому времени, когда я исполнял обязанности командира роты, у нас был фронт 10 километров для роты. Это – немало. В то время из моих штатных оставалось 40 военных (ведь были и 200, и 300 в основном), а еще 150 пограничников. Но мы даже не предполагали отходить, выполняли приказ до последнего. К сожалению, потери были, но они были минимальными. Очень рад, что вообще оттуда вышли, потому что в первые дни боев думали, что не вернемся», – вспоминает 22-летний офицер.

Либо делаешь свою работу, либо умрешь

Когда прилетает пакет градов и ты остаешься живым, почти никаких эмоций почему-то не остается. Нет времени думать.

Антон говорит, что эмоционально сейчас даже легче, чем было до полномасштабного вторжения.

"Сначала эмоции были непонятны, потому что никогда еще такого не переживал. В зоне ООС летело по мне два снаряда из СПГ. Так трясло два дня, отойти не мог. Думал: меня чуть не убило. А теперь, когда прилетает пакет градов и ты остаешься живым, почти никаких эмоций почему-то не остается. Нет времени думать. Понимаешь, что это все твоя обязанность.Знаешь, что именно это должен делать и выбора у тебя нет. Или ты это делаешь, или ты умрешь. Так же я учу людей: "вы должны знать свою работу и делать ее, тогда все будет хорошо", – говорит старший лейтенант.

Когда говорит о врагах, отмечает их тактику, а вернее ее отсутствие. Чего противник точно не жалеет, так это людей, в том числе своих.

"Запомнились первые дни, когда были в Волновахе. Там просто "мясо" было. Не знаю, какие там подразделения были, российские или "ЛДНР", но пехота просто шла насмерть, а за ними уже ехала техника Пехота обнаруживала огневые точки, а техника их уничтожала. После нашего ухода россияне забрали с поля боя три полных "Урала" своих 200-х, мы видели это из дрона.То есть их безвозвратные потери составили около роты, а раненых, по статистике, обычно Через месяц-два войны, когда мы были на задании на Донетчине и Луганщине, там уже иногда можно было увидеть какую-то тактику, было немного меньше "мяса", - рассказывает Антон.

Военный вспоминает, как-то взяли в плен танкиста. Благодаря внимательности издалека увидели мужчину в штатском, с сумкой через плечо. Сумку тот не закрыл и видно было, что в ней был пистолет Макарова. Карий свернул его, забрал оружие и допросил. Говорит, оккупанты — как под наркотиками, ничего не чувствуют, смотрят стеклянными глазами.

Когда увидел первых погибших мирных жителей в городке Бугас, тогда эмоции бушевали. Я не думал, что война такая.

"К ним в любом случае есть только чувство ненависти. Конечно, со временем привыкаешь к смертям. Но гибель военных так не воспринимаешь как смерть гражданских, особенно детей. Когда увидел первых погибших мирных жителей в городке Бугас, тогда эмоции бушевали. Я не думал, что война такая... Мы ехали в одну сторону, дети нам еще махали руками, здоровались с нами... А когда возвращались назад, то на месте магазина ракета или из града, или со смерча и просто сожженная руина. За пол дня не стало семьи: двух родителей и двоих детей. Назад мы возвращались уже ночью, возле магазина подсветили фонариком в выбоину и увидели обугленные тела.Это ужасное воспоминание.После такого хочется еще больше работать, чтобы их уничтожить. Руки не опускаются, а наоборот, скорее поднимаются", – отмечает офицер.

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Поддержка местного населения придает сил

Антон говорит, что особенно вдохновляет защитников Украины, дает им силы продолжать бои, поддержка местного населения.

"Даже если говорить о банальных вопросах, например, постирать одежду, ведь нам нужно это тоже делать. Они сами подходят, спрашивают, предлагают помощь. Мы были этим приятно удивлены. Это приятно влияет на морально-психологическое состояние военнослужащих.

Также помогает то, что волонтеры поддерживают, многие авто нам доставили, на которых мы фактически спасли десятки жизней, потому что вовремя и быстро вывозили трехсотых. Я тоже за свои средства покупал сюда для нас авто – до сих пор ездит, спасло десятки жизней. Хорошо, что техника была, потому что немало сгорело в первые дни, только в Волновахе семь машин сожгли. Автотехника хоть и была, но она же не долговечна», – рассказывает военный.

Карий абсолютно уверен в победе. Хотя точно не знает, что будет делать после нее.

"Каждый раз у меня другие мысли, как это будет после победы. Сначала говорил, что брошу армию и буду что-то свое, для души делать. А сейчас убежден, буду дальше выполнять свою работу, поскольку должен ее выполнять. Я шел в армию с мыслью, чтобы изменить ее к лучшему, чтобы все было в Украине хорошо", – говорит защитник Украины.

Еспресо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике "Герои Украины" .

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