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Герои Украины. Дмитрий Париж: У меня все ребята вернулись живы и здоровы

30 января, 2023 понедельник
08:33
Герои Украины

Дмитрий – заместитель командира инженерной роты морально-психологического обеспечения 45 артиллерийской бригады ВСУ. С начала полномасштабного вторжения воюет на фронте

Историю мужчины рассказывает Еспресо.

Дмитрий на позывной Париж – заместитель командира инженерной роты морально-психологического обеспечения 45 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины. В войско отправился после полномасштабного вторжения России в Украину. Накануне русского наступления мужчина был на Дне рождения сестры. Тогда позвонили из военкомата и сказали явиться.

"Утром встал – война в стране, – вспоминает Дмитрий. – Я пошел в военкомат и меня сразу отправили в часть. 45 бригада – резервная, она формировалась уже во время военного положения. Поэтому мне предложили вступить туда. Сказали, там командиры, которые служили в 2015-2016 годах. Я согласился, эти люди очень ответственны.

Ни один парень, которого отправлял на фронт, не погиб

Дмитрий в гражданской жизни работал юристом. Был также опыт работы на государственной службе. В последнее время оказывал консультационные услуги международным инвесторам и украинскому рынку. Мужчине повестка в армию пришла еще в 2015-м. В течение года он прослужил в учебном центре, где готовили мобилизованных.

"Каждый человек по-разному относится к армии. Кто боится, кто наоборот рвется в бой, - отмечает военный. - Я с каждым общался и объяснял, если будут выполнять приказы командиров, будут одним коллективом, ничего страшного в этом нет. Честно говоря, ни один парень, которого отправлял на фронт, не погиб. Все живые и здоровые вернулись. До сих пор общаемся, звонят и благодарят".

После службы в армии мужчина вернулся к гражданской работе. Но 24 февраля 2022 года жизнь полностью изменилась. Дмитрия – мобилизовали. Сразу отправили в воинскую часть во Львовской области, где и раньше проходил службу.

"Артиллерийская бригада – это боги войны, которые помогают пехоте. Так что я не колеблясь согласился вступить в бригаду, - говорит Дмитрий. - У нас было десять дней на формирование. Когда было свободное время, мы учились: проводили тактические и медицинские учения, стрельбы. А те, кто имел хоть какой-то опыт, собирали небольшие взводы, отделения и учили друг друга, в течение того собрания мы передавали друг другу основную информацию: нужно окопаться, на передовой не пользоваться мобильными, что основное в ведении боевых действий – связь, внимание и правильное исполнение приказов командиров".

Впервые на фронт Дмитрий отправился в Донецкую область, в район Великой Новоселки. Боевая задача была держать оборону дамбы. По словам военного, тогда все мосты были сорваны, работала только одна дамба. Надо было держать оборону, если в случае неблагоприятной ситуации, чтобы наши войска могли отойти и взорвать эту переправу вместе.

"Учитывая, что война продолжается еще с 2014 года, в Донецкой области находятся основные регулярные войска ВСУ, - говорит Дмитрий. - Поэтому мы себя чувствовали более уверенно. Это помогло хорошо подготовиться к следующему месту, где мы работали. В течение первого этапа, учились правильно копать блиндажи, обустраивали наблюдательные пункты. Мы смогли пройти обучение по стрелковому оружию и гранатометам. Большинство изучило противотанковые средства. Это дало нам время подготовиться к следующей стадии нашей работы".

Там какие-то бункеры, там киборги стоят

После Донбасса военное обороняло южное направление. Там у Дмитрия было первое серьезное сражение. Случился он 6 мая на Юрия.

"У нас было несколько Юриев, поэтому мы думали поздравить их. И по случаю праздника хотели мяса пожарить, - говорит Дмитрий. - В четыре утра мы услышали гул техники. Пол суток продолжался бой. Сначала шли танки, БТР-ы, боевые машины с пехотой и начали открывать огонь. Мы навели артиллерию и около шести утра часть техники удалось остановить, часть взорвалась на наших минных полях, другие артиллерия отпугала. Но несколько танков зашли в соседние села Малиновка и Красное. Они пустили пехоту, хотели зайти через наши Наши ребята хорошо сработали и сдержали их. Мы первые две волны пехоты уничтожили. Во время третьей - услышали артиллерийский обстрел со стороны противника. Но они стреляли не в нас, а в своих. Потом пошла третья волна российских военных и бой остановился.Больше всего запомнилось, в одной руке у них был заряд к гранатомету, а в другой автомат. И некоторые даже не отстреливались. Они просто шли вперед. Очень тяжело психологически было на это смотреть. вот у них один БТР украсть".

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Дмитрий был поражен, как сработало его подразделение.

"Я был поражен и доволен, как бегали мои ребята, - подчеркивает Дмитрий. - Кроме того, поддержка соседних подразделений, все сработали очень хорошо, что враг был удивлен. Мы слышали в российских перехватах, как они говорили, что на позициях киборги стояли". А были среди нас люди разных профессий. Каждый понимает, от того, как они обустроят позиции, зависит их жизнь. Соответственно, люди выдумывали такие идеи, что даже командование приезжало и показывали, как нужно копать блиндажи".

По словам Дмитрия, воины делали блиндажи, которые не разваливались даже во время прямого попадания снаряда.

"Самое главное – дерево, – говорит военный. – Надо копать в глубину и потом, чем больше перекрытия с дерева, тем он надежнее. Мы в основном делали три перекладки дерева, которое было 30-40 см толщиной. При попадании снаряда была только вибрация или могло первый слой бревен разнести, а другие оставались. Ребята оставались живы. Окопы - по другому делали. Поскольку каждый день над тобой летает "птичка", постоянно надо было прятаться. Когда россияне видели наше месторасположение, сразу по тем местам велся артиллерийский и минометный огонь, а также работали танки.Наши ребята рыли окопы, что даже со их спутника видно было, но там никто не сидел.Это была приманка для врагов. А свои места мы пытались обустраивать, чтобы никто не видел. И наверное благодаря этому изобретению у меня все ребята вернулись живыми и здоровыми. Только один был ранен в легкой форме, все обошлось.

Дмитрий говорит, труднее всего на войне – быть командиром. Это ведь волнение за своих подчиненных. Но рад, что вокруг него собрались мотивированные люди, которые знают, ради чего они воюют. И больше всего сейчас хочет победы Украины и чтобы украинские воины вернулись домой.

Все фото: 45 артиллерийская бригада

Указом президента Украины Дмитрия наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Еспресо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике "Герои Украины" .
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