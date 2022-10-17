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Эксклюзив

Герои Украины. Дарья Блыскавка – смогла спасти всех раненых, которых приходилось выносить с поля боя

17 октября, 2022 понедельник
08:00
Герои Украины

Энергичная и жизнерадостная женщина – боевой медик Интернационального легиона. На фронте спасает иностранцев ВСУ

Свою историю женщина рассказала журналистке Еспресо .

"Не было ни одного, кто бы прошел через мои руки и погиб", – так с гордостью говорит боевой медик Интернационального легиона Вооруженных сил Украины Дарья. В армии все знают ее как Блыскавку. Она энергичная и жизнерадостная женщина. Своей энергией и позитивом вдохновляет воинов сражаться с врагом.

Блыскавка – не профессиональная военная. До войны работала переводчицей – имела хорошую работу и была успешной. Но в какой-то момент поняла, что нужно внести свой вклад в развитие Украины. В гражданской жизни любила играть в уличные игры, где люди переодеваются в удивительных персонажей.

"Я создала себе такого персонажа, который должен был ответить на некоторые вопросы, беспокоившие меня в то время в жизни, – рассказывает военная. – Речь шла о значимых вещах, мировоззренческих. К тому времени у меня в жизни все было, но не чувствовала, что делаю что-то значимое. Что-то, что будет вкладом в человечество и Украину. В конце игры этот персонаж пошел в армию. Я еще долго размышляла над этим случаем. Фактически тогда решение уже было, но привыкала к нему".

Хотела быть пулеметчиком или снайпером, но начала спасать воинов

Тогда и решила служить. Чтобы реализовать желание, пришлось сделать операцию из-за плохого зрения. Потом выучилась на боевого медика, стала лучшей выпускницей своего набора и уехала на фронт.

"Сначала даже подумывала о каких-то боевых специальностях, поскольку у меня такой характер, – признается Блыскавка. – Думала стать пулеметчиком или снайпером. Но это хороший настрой для боевого медика, поскольку боевой медик должен быть в первую очередь военным, а уже потом медиком".

Так что в армии женщина с 2019 года. Сначала помогала воинам 24-й Королевской бригады. Признается: шла служить туда, где нужны медики и куда соглашались брать женщину.

"Был случай, когда хотела попасть в одну бригаду, которая дислоцировалась недалеко от моего дома. Но они категорически отказывались брать женщин, – говорит Блыскавка. – Был у них негативный опыт какой-то. Им много обо мне рассказывали, что я классная, что в бригаде будет хороший боевой медик, но они даже не рассматривали мою кандидатуру. Поэтому пошла в эту бригаду, где потребовалась моя помощь".

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С 24-й бригадой получила первый боевой опыт. Спасала воинов на Светлодарской дуге Донецкой области.

"Как-то органично в это влилась. И мне было совсем ок, - говорит Блыскавка. - Знала, что могу выдержать все физические нагрузки. Могу жить довольно аскетично. Но до полномасштабного вторжения никогда не считала, что стала настолько военной. Потому что в рамках системы ВСУ считалась немного бунтарем: иногда даже могла поспорить с командирами".

"Машину так качало, что ассистент держал меня за шкурку броника, пока работала над раненым"

Блыскавка постоянно была на фронте. Отлучилась только в феврале этого года, потому что нужно было пролечить руку.

"И тут Россия начала полномасштабное вторжение. Уже было не до руки, – смеется женщина. – В свою бригаду попасть не смогла, поэтому начала искать пути, как помочь на фронте".

С тех пор служит в Интернациональном легионе ВСУ. С экипажем эвакуирует раненых с поля боя и спасает их. Работать приходится в сложных условиях, ведь помогает воинам во время движения автомобиля. Но это не мешает профессиональному медику. Гордится, что за несколько лет службы удалось вернуть к жизни десятки военных.

"Это не всегда бывает легко, – рассказывает Блыскавка. – Потому что преимущественно мы ездим по полевым дорогам и машину очень качает. Был случай, когда я за минуту дважды ударялась спиной в стенку. Меня тогда ассистент взял за шкурку броника и держал, пока я работала над нашим раненым".

Женщина рассказала о самых тяжелых раненых, которых удалось спасти во время контрнаступления на Востоке Украины.

"Мы ехали забирать раненого с поля боя, – вспоминает Молния. – По дороге наехали на противотанковую мину. Машина была уничтожена, водитель и тот, кто сидел рядом с ним, очень тяжело ранены, мой ассистент – контужен. А у меня только синячки. Тогда я единственный раз оказывала помощь не на ходу... Мы шесть часов ждали эвакуации... И когда нас уже привезли в медучреждение, я еще возмущалась, почему ко мне относятся, как к потерпевшей. Но осталась тогда в больнице, тем более, что все в экипаже получили ранения. Все живы и вскоре вернутся в строй".

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В легионе Блыскавка работает по двум профессиям. Здесь ей понадобился английский, чтобы спасать иностранных воинов.

"Моя гражданская специальность очень помогает сейчас. Если кто-то из иностранцев ранен, с ними легче, когда ты знаешь иностранные языки, – отмечает Молния. – Хотя иностранцы уже тоже начинают учить какие-то слова типа "дякую" или "Слава Україні". Есть даже такие, которые хотят остаться после победы, получить гражданство и стать украинским офицером. Очень забавный случай был. Я привезла британца в госпиталь. Пока мы жлали результаты анализов, он смотрел на разбомбленный Чунуев. и тут спрашивает: "Как ты думаешь, сколько тут стоит сейчас квартира?" Я ответила, что очень дешево. Британец говорит: "Может, я куплю себе, я хочу здесь жить".

Блыскавка не устает повторять что мы живем в очень классной стране. И восторг иностранцев это подтверждает. Поэтому без устали помогает нашим воинам, чтобы как можно быстрее победить врага и жить в успешной Украине.

Еспресо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике "Герои Украины".

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