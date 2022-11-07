О Юрии Солигане рассказывает "Еспресо" .

Юрий Солиган в армии служит с 2014 года. Тогда мужчину мобилизовали в 80-ю десантно-штурмовую бригаду, в минометную батарею. Сначала воевал в должности водителя, а впоследствии выполнял разные задачи.

"У меня был и остался очень классный командир, – рассказывает Юрий Солиган. – Несмотря на то, что я никогда не служил в армии, за месяц обучения в 2014-м свободно владел всеми образцами оружия, которые были у львовских десантников. Имел классные учения, хочу отметить своего командира Николая Погребного, который уделил много времени для того, чтобы мы заехали на фронт еще в 2014 как профессиональные военные".

За неделю до 24 февраля позвонил командир и сказал день, когда начнется полномасштабное вторжение

Спустя год Юрий Солиган демобилизовался и попал в оперативный резерв бригады. Но опыт АТО мужчине понадобился для борьбы во время полномасштабного вторжения. Ведь 26 февраля артиллерист уже находился в воинской части.

"Мне еще за неделю до 24 февраля позвонил командир и сказал день, когда начнется полномасштабное вторжение, – вспоминает Юрий Солиган. – Поэтому попросил перезвонить всем, с кем держал связь, сказал, что нас ждут через 24 часа после того, как объявят официально мобилизацию. После 24 февраля мне очень понадобился опыт первого года войны. Я пришел уже опытным артиллеристом и мог выполнять более сложные боевые задания".

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На фронте Юрий Солиган начал работу с самоходной артиллерийской установкой "Гвоздика". По словам воина, это советский образец техники, который они сочли очень эффективным, пока на фронт не заехала современная техника стран НАТО. Но и концентрация боевых действий совершенно отличается от того, что было в 2014 году.

"Очень большая концентрация боевых действий и артиллерийских обстрелов, – говорит Юрий Солиган. – Очень большая концентрация артиллерийских обстрелов с нашей стороны и от россиян. Я думаю, что даже Вторая мировая война не видела таких интенсивных и серьезных боевых действий, которые сейчас продолжаются на территории Украины. Помню первые месяцы противостояния в Николаевской области. Мы начали от Вознесенска. Для меня более яркие бои, когда вижу результат для прикрываемого пехотного батальона. Меня радуют больше их результаты".

Юрий рассказывает, что результат каждого боевого выезда – это однозначно уничтоженная техника врага. Бывают танки, БМП или БТР. Или машины, подвозящие пехоту.

"Мы получили цель – выехали и отработали. Если получилось очень хорошо, нас похвалили, плохо – сделали замечания, – рассказывает артиллерист. – Пытаемся каждую цель отрабатывать профессионально и точно. Радует переписку в чате, когда мы обезвреживаем цели. командиры уточняли, что конкретно удалось уничтожить. Оно ободряет и поднимает настроение. Это тот результат, которого ожидаем от нашей работы.

Было так много уничтоженной техники, что может позавидовать маленькая страна Европы

Юрий Солиган принимал участие в увольнении Харьковщины. Признается: когда командир рассказывал о контрнаступлении, военный процент на 60 был уверен, что операция не удастся. Тогда шли очень интенсивные обстрелы и напряженные бои. Впрочем, в Генштабе настолько хорошо спланировали все действия, что увольнение Харьковщины прошло идеально.

"Эта операция меня приятно удивила, – отмечает Юрий. – У россиян не было тяжелой техники, и связи, как оказалось. Или они его не имели, или не хотели искать – не знаю. Но очень странная была эта операция с точки зрение слаженности россиян. На что они надеялись? К примеру, в одном селе нас догнал мужчина, местный. И показал на танки, которые мы проехали. Говорит: "Там в подвале россияне обедают". Мы пошли туда, оккупанты были поражены нас увидеть. Они не надеялись и не понимали, как мы можем там быть. То есть, их никто не предупредил".

Кроме того, мужчину поразило большое количество уничтоженной вражеской техники.

"Они убегали спешно, – говорит воин. – Было много пленных, мертвых россиян. Ими все дороги были усеяны. И большое количество сожженной техники. Я думаю, что этому количеству уничтоженной российской техники может позавидовать небольшая страна Европы. Это не 40, не 50 , не 70 и даже не 100 машин.И это работа нашей артиллерии.Во время контрнаступления на Харьковщине все овации - Генштаба и нашим пехотинцам.Для меня пехота - герои. Артиллеристам немного проще, ведь есть боевые машины, в которых можно от дождя спрятаться, которые можно нагреть и согреться там, а пехота – действительно герои".

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Удивительно, что 140 миллионов не могут закрыть рот одному деду, решившему хоронить их тысячами

Юрий Солиган убежден: сейчас идет война технологий. Современные образцы вооружения на войне впечатляют, а работа артиллерии очень важна.

"Я могу с уверенностью сказать, что авиация на сегодняшний день не настолько эффективна, как артиллерия. То, что возможно сделать в этой войне современными образцами вооружения, – впечатляет, – отмечает Юрий Солиган. – Мне хотелось бы попробовать поработать с этим оружием. Но сейчас есть много вновь бригад, которые воюют с натовским вооружением. А мы с чем были с конца февраля, с тем и остались. Хотя наше оружие тоже хорошо попадает в цели".

Воин говорит, что не может понять цели россиян в этой войне.

"Какие-то диктаторские прихоти старика. Для меня удивительно, что 140 миллионов не могут закрыть рот одному деду, решившему хоронить их тысячами. У нас есть цель, у нас есть наши границы и наше государство. Я вижу, что враг очень ослаблен, но быстро завершить эту войну пока не удастся", – добавляет он.

Еспресо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике " Герои Украины ".

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