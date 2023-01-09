Историю женщины рассказывает "Эспрессо".

Анна с позывным Гайка – боевой медик 80-й десантно-штурмовой бригады. В армию отправилась добровольцем еще в 2016-м. Два года спасала наших воинов на передовой и во время полномасштабного российского вторжения не колебалась. 24 февраля вернулась в армию.

"Когда я пришла в армию, было страшно, потому что это все было неизвестно и необычно, - рассказывает Анна. - Я привыкла быть гражданским человеком, который делает то, что ему хочется, а не то, что ему приказывают. Но со временем я привыкла к военной жизни. И как уволилась из контракта, хотела вернуться, военной службы не хватало".

Анна – профессиональный медик. Она окончила медицинский колледж и несколько месяцев работала в гражданской больнице в терапевтическом отделении палатной медсестрой. Но женщине захотелось быть полезной на фронте, попробовать в боевых условиях помогать украинским воинам. Так что в декабре подписала контракт.

"Я тогда работала в городе, где находится одна из воинских частей и видела, как идут эшелоны техники и наши ребята отправлялись на фронт, – говорит Анна. – Мне захотелось тоже уехать и быть полезной и увидеть, как оно все происходит. Сначала я была в десантном учебном центре, прошла подготовку, совершила первый скачок, познакомилась со всем коллективом и тогда уехала".

Впервые на фронт попала в Пески Донецкой области после того, как прошла дополнительные медицинские учения, ведь гражданская медицина отличается от боевой. По словам Анны, в больнице все под рукой, у медиков есть техника и ресурсы. А на фронте по-другому, еще ранения другие. Преимущественно случаются огнестрельные, осколочные или минно-взрывные травмы.

"У меня был молодой паренек с огнестрельным пулевым ранением голени, - вспоминает Анна первого раненого, которого спасала. - Я тогда так переживала, что даже катетер не могла с первого раза поставить. Но потом все как-то сложилось. У меня очень хорошие врачи были со мной тогда в экипаже, которые помогали. Например, каждый раз мы разговаривали по поводу выезда, они мне указывали на мои ошибки и я делала изменения в своей работе. Я знала, что на них можно положиться и мне легко было с ними работать".

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, Гайка в первый день снова была в военкомате. И первым автобусом мобилизованных вместе с мужем вернулась на фронт. Признается, сейчас стало сложнее, ведь это более жесткая война, чем была до 24 февраля этого года. Очень много артиллерийских обстрелов, да и ранения стали гораздо тяжелее.

"Мы дежурили на донецком направлении посуточно и менялись экпиажами, - рассказывает о ситуации в начале полномасштабного вторжения Анна. - Бывали такие дни, что за день у нас было утром до вечера 30 раненых не считая 200 - их и это еще без ночи. А в нашем медицинском "Хаммере" могли вывозить и десяток раненых, из них могло быть два тяжелых, а все остальные - средние, те, которые могли сидеть. там и сидели".

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Анне приходится работать в сложных условиях. Автомобиль экипажа достаточно проходим, поэтому может ездить по передовым участкам фронта. Поэтому приходится эвакуировать раненых с поля боя и спасать воинов во время движения.

"Был тяжелый военнослужащий из другой бригады, которого к нам привезли с проникающим поражением грудной клетки, - рассказывает о самом тяжелом раненом Гайка. - Он умер у нас в машине. Мы проводили реанимационные мероприятия, но они были не эффективны. Он был моложе меня. "Это было самое трудное. Сейчас война артиллерии. Большинство ранений от артиллерийских обстрелов, они огнестрельно-оскольчатые или могут быть минно-взрывные. Обстрелы продолжаются постоянно. На передовой - это кровь, хаос и страх".

Военная говорит, что война изменила ее жизнь. Она начала ценить каждый миг жизни и моменты, которые до войны казались привычными. Признается, что до полномасштабной войны думала, что чего-то не хватает в жизни, не ценила элементарное: например, мыться каждый день, спать на кровати, есть домашнюю пищу. А теперь понимает, насколько хорошо все это иметь.

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Сейчас Анна делает все, что в силах, чтобы наши военные как можно быстрее победили врага. А дальше мечтает вернуться с мужем домой, родить детей и жить в счастливой и свободной Украине.

Эспрессо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике "Герои Украины" .

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