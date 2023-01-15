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Герои Украины. Александр Ширшин – чудом выжил после попадания в машину двух танковых снарядов

15 января, 2023 воскресенье
09:00
Герои Украины

Александр – военнослужащий Вооруженных сил Украины. До недавнего времени служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде. Воин стал известен благодаря фото из окопа с книгой Тимоти Снайдера. Историк опубликовал фотографию в социальных сетях

Историю мужчины рассказывает Эспрессо.

Контракт подписал за месяц до полномасштабного вторжения России в Украину

Александр Ширшин – военнослужащий Вооруженных сил Украины. В армию мужчина попал после полномасштабного вторжения России в Украину. Еще за месяц до атаки воин подписал контракт в резерв. Утром 24 февраля мужчина уже находился в части.

"Были некоторые сигналы, что будет война, – рассказывает Александр Ширшин. – Хотя прогнозы не всегда сбываются, но было какое-то предвкушение. За месяц до полномасштабного вторжения удалось подписать контракт, чтобы понимать, куда я должен ехать в случае нападения. Кроме того, объявили мобилизацию офицеров, поэтому я был готов, ведь заканчивал военную кафедру и был офицером запаса.После полномасштабного вторжения, я понимал, что должен был защищать свой дом и семью. почти год".

Александр до войны занимался волонтерством и общественной деятельностью. А также являлся менеджером по продажам в международной фирме. То есть, искал клиентов, готовил документы и проекты. Несмотря на это, имел неплохую физическую подготовку, ведь занимался боксом и другими видами спорта. Так что отправился в ближайшую десантную бригаду.

"У меня учений не было, – говорит Александр. – Нас вывезли для получения экипировки и формы. Потом в середине марта я попал в боевое подразделение. Сначала был оператором БПЛА, занимался дронами и постепенно входил в курс дел командира взвода, чтобы уметь выполнять свои функции. Учился самостоятельно, смотрел, кто, что и как делает. Так перешел к выполнению функций командира взвода".

Рота Александра Ширшина последней выходила из Золотого

Первые боевые выезды были на юге, в Херсонском направлении. В районах Снигиревки, а затем в Трудолюбовке. Впрочем, по словам Александра, первый боевой опыт получил на востоке Украины.

"Я попал в роту, которая выходила из Каховки во время серьезного наступления, – вспоминает Александр. – Имели не очень простой период в своей жизни. А потом эти оккупированные границы были вырисованы, и москали там уже закрепились. Поэтому были боевые действия, но не настолько активны, как сначала.А вот на востоке Украины ситуация была значительно хуже.Интенсивнее работала артиллерия, с разной стороны наступления, окружения, формирования.Сейчас почти ничего не изменилось.На самом деле для меня не было чего-то очень сложного.Я три года прожил на востоке Украины. Тоже были моменты, когда приходилось ехать под обстрелами или в город прилетало. Понимал, как это выглядит в реальной жизни".

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Александр Ширшин воевал на разных направлениях востока Украины. Обороняли также Золотое в Луганской области. Тогда с мужчиной случился случай, когда чудом остался жив.

"Из Золотого мы выходили одними из последних, – рассказывает Александр. – В тот момент кольцо закрывалось. За день до выхода на нас наткнулась вражеская ДРГ, которую мы разбили. А через день нам дали команду отойти. Когда моя рота выходила, попали на засаду и я получил ранение.В машину прилетело два танковых снаряда.Я чудом остался жив.Это точно милость Божья.Ситуация была непростая, нестандартная, и в то же время все более-менее нормально закончилось.Впрочем, не всех удалось вывести.Один парень остался там, а двое считаются пропавшими без вести. Хотя думаю, что они погибли".

источник фото: архив Александра Ширшина

После ранения Александр снова вернулся в армию. Прошел только первый этап реабилитации и снова был со своими собратьями. Наиболее памятная военная операция для воина – освобождение Изюма на Харьковщине. Он хорошо помнит все перемещения и штурмы. А также бегство россиян.

"Россияне с Харьковщины убегали не просто так. Для того чтобы операция стала возможной, многие люди отдали свою жизнь и здоровье, – говорит Александр. – Но сама операция далась довольно легко. Думаю, здесь большую роль сыграла профессионализм главнокомандующего и его команды. А также каждого военнослужащего, приложившегося к сдерживанию наступлений врага. У нас было немало трофейной техники. Это радиолокационные станции, танки, БМП. Все работает и мы можем использовать эту технику против россиян".

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По словам Александра, поведение россиян на оккупированных территориях не меняется. Они воруют и уничтожают.

"Многие населенные пункты стерты с лица земли, – продолжает Александр. – В некоторых селах Харьковщины нет ни одного целого дома. Все уничтожено и разрушено. Мы заходили на места, где они проживали: они портили все, что люди имели. Рисовали на стенах, вывозили технику. Ничего удивительного – все, как было с начала войны. Это одни и те же люди".

Завершали доделывать окоп, и я решил почитать

Александр Ширшин стал известен после фотографии в окопе, которую в соцсети распространил историк Тимоти Снайдер. Воин рассказал, что фото сделали во время второго этапа контрнаступления.

"Мы уже шли за рекой в лесу и окапывались. Завершали доделывать окоп, и я решил почитать, а ребята сделали фотографию, – рассказывает Александр. – Был очень удивлен, не ожидал, что Тимоти Снайдер опубликует эту фотографию у себя. Я его уважаю как историка, он специалист по своему делу. Редко сталкиваюсь с людьми такого уровня. Это одна из книг, которую читал на войне, одно из направлений".

Источник фото: архив Александра Ширшина. На фото: он в окопе с книгой Тимоти Снайдера

В общем, говорит воин, военные много читают во время боевых заданий или когда имеют свободную минутку.

"Я знаю много таких людей. Это очень приятно, ведь этим точно отличаемся от москалей. Кто читает художественную литературу, кто - профессиональную, а кто - исторические книги", - отмечает Александр.

Сейчас Александр перевелся в другую бригаду и вскоре снова уедет на фронт. Убежден: будет в армии, пока в этом будут нуждаться Вооруженные Силы Украины.

Эспрессо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике "Герои Украины" .
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