Известный украинский пилот боролся против российского нашествия в воздушном пространстве и погиб, отвлекая на себя вражескую авиацию над Киевом 25 февраля 2022 года. И уже посмертно награжден званием Герой Украины с орденом Золотая Звезда.

Небесного мастера хорошо знают и в мире, ведь он неоднократно представлял воздушные силы Украины на масштабных авиашоу. В частности, SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest и многие другие. Чехия, Румыния, Мальта, Венгрия, Польша, Словакия, Бельгия, Великобритания, Дания – его знали везде и называли одним из лучших лётчиков-пилотов боевых самолетов в мире.

"Для меня было большой честью летать на том же участке воздушного пространства, хотя и короткий момент времени, что и Серый Волк. Он сделал для своей страны самое почетное и смелое дело, которое не каждый мог совершить, я горжусь им, мои мысли с его семьей, его друзьями и его подразделением, я знаю, что такое потерять друга – это нелегкая вещь", – вспоминает о нем ветеран воздушных сил США, известный пилот боевого истребителя F-15E и F16 Thunderbird Райян Боденхеймер.

Ветеран воздушных сил США убежден, что именно благодаря Александру Оксанченко, которого он называет Серым Волком, миллионы людей полюбили авиацию и часть из них будет точно делать все необходимое, чтобы повторить его легендарный путь.

Полковник Оксанченко, работая на должностях заместителя командира по летной подготовке и инструктора-пилота 831 бригады тактической авиации, воспитал многих украинских пилотов. Мастерство и ответственность были для него синонимами, поэтому он строжайше контролировал своих подопечных, готовя достойное профессиональное изменение.

Легендарный пилот в своем арсенале имел более двух тысяч летных часов и много искусно выполненных фигур высшего пилотажа. При жизни получил еще несколько наград в родной Украине. В частности, Медаль "За военную службу Украины" (24 августа 2013) и орден Данила Галицкого (5 августа 2016). А также звание Человека года в городе Миргород, где был депутатом городского совета с ноября 2020 года.

Прошло три месяца от гибели аса, но его имя остается на слуху в мировом сообществе – об Оксанченко пишут зарубежные издания и снимают видео. Среди них и видео от польских любителей авиации.