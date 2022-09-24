Он попал шесть раз, уничтожая технику рашистов. Украинского военного цитировал сам президент США Джо Байден, о нем писал The Wall Street Journal, а сам о себе он застенчиво говорит, что у него нет никаких государственных наград

Как он рассказал "Еспресо", до военной службы был участником Революции достоинства, а идти воевать толкнуло само циничное вторжение чужестранцев в Украину.

"Как только война началась, я был разведчиком. Несмотря на то, что россияне очень громко говорили, что их там нет, я видел именно российских солдат, а не наемников. То, что на мою землю ворвались чужеземцы, не оставляло выбора - пришлось идти воевать", – начинает свой рассказ Александр.

Карьеру разведчика перечеркнуло ранение

В 2014 году Александр был без военного опыта, потому что не успел пройти военную срочную службу. Имел собственную станцию технического обслуживания и говорит, что мог спокойно жить в безопасности. Но когда в страну пришла война, пошел в добровольческий батальон "Айдар". Первое время был разведчиком, но получил тяжелое ранение, после которого выздоравливал больше четырех месяцев. Когда поправился, пошел в противотанковый взвод. Еще через некоторое время перевелся в штурмовики.

"В "Айдаре" мне нравилось - дружный коллектив, который никогда не подводил. Очень хорошо учили, и большинство того, что я умею, - это именно знания, полученные в "Айдаре". Освоил многочисленную военную технику, научился пользоваться всем вооружением, которое было на то время, – говорит Александр. – Но в какой-то момент захотел стабильности, потому перевелся из добробата в 128-ю бригаду.

Вспоминает, что, несмотря на то что не имел опыта разведчика, работа ему нравилась. Говорит, что хороший разведчик должен быть очень внимательным, а также уметь ориентироваться на местности.

"Когда получил первое ранение в разведке, то работу продолжать не мог, потому что надо было много ходить и бегать. Я уже не мог качественно выполнять те задачи, которые там передо мной ставили".

Ранение Александр получил осенью 2014 года. В его теле тогда застряло 17 осколков, а остался жив только благодаря защитной амуниции.

"В тот день получили информацию, что на нас выдвинулась вражеская группа. Мы пошли, чтобы ее ликвидировать. Но диверсанты поставили несколько ловушек, которые наш снайпер не увидел. Его отбросило ударной волной, я удар взял на себя. После этого еще смог добраться до машины и довезти нас на безопасную позицию, потому что только я из ребят умел ездить на машине", – делится воспоминаниями Айдар. В строй после этого вернулся через несколько месяцев.

Близкое знакомство с "джавелином"

Александр и "джавелин", как верные друзья, никогда не подводили друг друга в самые сложные моменты. А общий язык нашли сразу, с первого контакта. Воин отмечает, что "джавелин" – очень эффективное оружие и если бы его в начале полномасштабного вторжения было очень много, то противника не пустили бы за пределы границы. В начале войны их было крайне мало. А еще меньше - обученных людей, умеющих работать с американскими ПТРК.

"В марте этого года я должен был увольняться. Но был набор учиться на "джавелине", NLAW и М141 и я поехал на учебу. Пока учился, ситуация на Востоке обострялась, но за то время научился работать с этой техникой. Во второй день полномасштабного вторжения собрал всех ребят из своей группы, сели на свой транспорт и отправились на Восток по приказу командира", – говорит он.

День, когда Александр из "джавелина" сбил 6 целей оккупантов, для него самого стал неожиданностью. Солдат знает, что его никогда не забудет. Говорит, что было сложно как морально, так и физически, но конечный результат стоил всех усилий.

"День тогда начинался как всегда. Поехал на позиции, посмотрел откуда будет нападение, выбрал себе огневые точки. Уже через мгновение услышал взрывы в двух километрах от меня. По рации услышал команду, что есть контакт с противником, нужна помощь. Сели с побратимом в машину и поехали на помощь. Противник приехал с другой стороны, не там, где мы ожидали. Так вышло, будто с тыла. Россияне засекли, что мы заехали, открыли по нам очень массированный огонь из танков, БТР и всего остального, что у них было. Очень тяжело было вести огонь и даже тяжело просто наблюдать", – объясняет Айдар.

День боя в деталях

Он говорит, что противник на танке может уничтожить тебя еще до того, как начнешь прицеливаться.

Я наблюдал за ракетой на протяжении всего полета, мне были интересны все детали – не мог оторвать взгляда. Произошло несколько взрывов, танк сгорел.

"Мы переехали в другое место, и сразу же занял там огневую позицию. Заметил два вражеских танка, которые работали по нашим побратимам – доложил командиру и попросил разрешения на отработку. Мне дали разрешение и я сделал боевой пуск. Это был первый боевой опыт в реале, до этого - только тренажеры. Я увидел, как полетела ракета и попала прямо в танк. Я наблюдал за ракетой на протяжении всего полета, мне были интересны все детали - не мог оторвать взгляда. Было несколько взрывов, танк сгорел. Крикнул своему помощнику, чтобы подал следующую ракету, хотя командир давал приказ отходить. Помощник принес другую ракету, которой я сбил БМП-3", – с восторгом рассказывает Александр.

Он добавил, что такая техника – это приоритетные для ВСУ цели, поскольку они представляют большую угрозу. Во время второго выстрела рашисты уже определили их местонахождение.

"Если бы не адреналин в крови после первого выстрела, то я, вероятно, позицию оставил бы. Но у меня были такие эмоции и желание помочь своим побратимам, что второй выстрел тоже был успешным. Потом поехали менять позиции. Я только заскочил в машину, которая уже была заведена, увидел, что едет "мотолыга" с зенитной установкой, которая может уничтожать и воздушные, и наземные цели. Увидел, прицелился, захватил ракету и сделал пуск. Это все произошло очень быстро. Выходит где-то за минут 12 произвел три точных выстрела. Но время в бою – оно другое. Иногда 30 секунд уходят, как вечность, а два часа могут показаться несколькими секундами", – говорит воин.

Вы не представляете, каково это, - перед дулом танка ждать сигнала "ракета готова к запуску".

На этом боевой день не закончился, через несколько минут поехали за новыми ракетами к побратимам, которые снова встречали врага.

"Увидел БМП-3 – уничтожил. Дальше еще один танк – прицелился, выстрелил... Пошел к машине за третьей ракетой. В то время напарник мне крикнул, что в посадке БТР. Я подумал, что в соседней посадке, в километре от меня . Но через мгновение оказалось, что это было буквально в 200 метрах".

Именно это очень близкое сражение с противником было самым опасным. Дополнительных неудобств придавала и погода. В начале марта были постоянные осадки, а под ногами – сырая глина.

"Я понял, что БТР был в той посадке, где и мы. Поднимаю голову и вижу, как он на большой скорости летит на машину, где я брал ракету. Понимаю, что он увидел у меня противотанковое оружие и хочет меня просто раздавить. Это была доля секунды. Я отбросил саму установку от себя, обнял ракету руками и ногами и откатился в сторону. И тут просто слышу, как изо всех сил этот БТР врезался в машину. От колес до моей спины было 3-4 сантиметра.Даже слышал как болото летит мне на спину, ноги. Когда это вспоминаю, то до сих пор мурашки по телу", – вспоминает Александр.

Вы не представляете, каково это, - перед дулом танка ждать сигнала "Ракета готова к пуску". Морально и психологически это понять и выдержать было тяжело.

Вражеский БТР на глазах Александра переехал его товарища. Но благодаря мягкой грязи, тот остался жив, только с поломанными ногами. Тогда воин самостоятельно принял решение уничтожить эту технику, чего бы это ни стоило.

"Бегу за установкой, а БТР набирает радиус разворота. Успел все настроить, сижу и жду, понимая, что меня просто могут сейчас расстрелять (и не только меня, но и всех моих побратимов). Хоть включил установку, но охлаждение ракеты занимает до 30 секунд. Эти 30 секунд были вечностью Вы не представляете, как это перед дулом танка ждать сигнала "Ракета готова к пуску". Морально и психологически это понять и выдержать было трудно. Я просто сел на землю, упер установку, чтобы не шататься, потому что руки дрожат - от испуга, адреналина, холода... Дождался и таки делаю пуск. В тот день было пять подтвержденных уничтоженных целей, а шестой - этот БТР", – рассказывает военный.

В общей сложности Александр произвел 9 выстрелов и 9 попаданий. Говорит, что своими глазами не видел только, как горел один из них.

Мировой рекордсмен, которого цитировал Байден

В следующем месяце, в апреле, позиции 128-й бригады посетили журналисты американского The Wall Street Journal. Александр пообщался с журналистами, немало поработавшими в горячих точках. Американские репортеры утверждают , что раньше никто и никогда не уничтожал из "джавелина" шести бронированных целей в течение одного дня. Александр – первый в истории, кому это удалось.

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"Приезжали, взяли интервью. Но у меня не было времени много говорить, потому что было много заданий на тот день. Поговорили несколько минут, я и забыл. А через некоторое время ребята говорят, что я – звезда. Сначала подумал - шутят, потому что в армии без шуток нельзя. А потом и о Байдене сказали. Долго не верил", – говорит военный.

А вскоре после выхода материала статью, находясь на заводе, производящем "джавелины", процитировал президент США Джо Байден.

"Несколько дней назад The Wall Street Journal процитировал молодого украинского бойца, который сказал: "Без Javelin очень трудно было бы остановить наступающего врага". Этого оружия касались ваши руки и руки украинских героев. И это дало отличный результат!" – отметил Байден. Воином, которого цитировал президент США, был боец с позывным Айдар.

Несмотря на рекорды и славу, полученную за океаном, легендарный воин признается, что за всю военную службу имеет только грамоты, а государственных наград еще не получал никогда. Но сразу добавляет, что воюет не за награды или тем более деньги, а за свободную Украину. А в победе Украины джавелинный виртуоз убежден и верит в нее больше всего.

"Украина победит, потому что мы воюем за правду, мы на своей земле, и весь украинский народ за нас. Не за нас только те, кто плохо учился и не читал историю", – подытожил Александр.