При жизни, 14 апреля 2022 года, президент Украины лично наградил военного званием Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" – за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Затем Владимир Зеленский назвал Кукурбу одним из самых эффективных украинских летчиков, а также "настоящим украинским героем, которого мы будем всегда помнить". Кукурба также рыцарь ордена Богдана Хмельницкого – I, II и III степени

Еспресо расскажет о летчике-штурмовике, майоре Воздушных сил Вооруженных сил Украины, начальнике разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины Александре Кукурбе, который с начала полномасштабного вторжения самоотверженно дрался за родину в украинском небе. За это время выполнил сотню боевых вылетов, уничтожил более 20 танков, около 50 боевых единиц бронетехники и 300 человек живой силы оккупантов. Погиб во время своего сотого боевого вылета 26 июля.

Тема войны была под запретом

Мама Александра Кукурбы Татьяна рассказывает Еспресо: сын так грезил полетами, что не было времени ни на личную жизнь, ни на семью. Все время занимала работа.

"Он всегда говорил, что будет военным. Как закончил лицей, мы планировали, чтобы он поступил на военную медицину, но решил пойти учиться на летчика. Ему это чрезвычайно нравилось. Приезжал домой редко, звонил мало, потому что никогда не было времени. Мы переписывались смс-сообщениями, но тема войны фактически для нас была табу. Единственное, как-то сын во время разговора спросил меня, что я думаю, будет ли полномасштабная война.Я ответила, что не будет. А он сказал, что есть разные мнения с по этому поводу", – вспоминает Татьяна.

Хотя тема войны была в их семье под запретом, она знала некоторых его собратьев лично, еще когда они вместе поступали в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

"Сын был общителен и надежен. Как рассказывали его ученики, в полете он всего учил. В 2011 году, когда поступал в Харьковский университет воздушных сил, познакомился с Александром Корпаном. Он был его хорошим товарищем. А я дружила с его мамой. Корпан погиб Мама на похороны тогда из оккупированного Крыма приехать не могла, но приехала на похороны к моему сыну. Познакомились мы на присяге, когда наши дети вместе попали в 299-я бригада тактической авиации", – делится воспоминаниями Татьяна Кукурба.

Вступление сына в учебное заведение также далось нелегко. Сначала они думали, что не поступили, потому что, по выводам психолога, Александр имел очень высокий уровень IQ, но медленно мыслил.

"Из-за этого сначала нас не приняли, посоветовали подать на апелляцию. Мы так и сделали и поехали домой. А 1 сентября к нам позвонили и спросили, почему сын не на линейке. Оказалось, что военная прокуратура удовлетворила апелляцию, но раньше нас не сообщили. Это для нас было неожиданностью", – вспоминает мама.

Накрошил врагов, как крошек багета

В отпуск Александр тоже ходил редко, в последний раз был дома две недели перед своей гибелью.

Постоянное желание работать над собой отмечают также собратья Кукурбы. Тренируясь в мирное время, Саша летал до тех пор, пока горючего не останется только для того, чтобы безопасно вернуться на аэродром для посадки.

"Когда некоторые элементы в полете у него не получались, он не сдавался, продолжал упорно работать и с каждым полетом стремился стать лучше. Очень сильно любил летать", – рассказывает Ростислав Лазаренко, собрат Александра.

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Сослуживцы в шутку говорили об Александре, что он "накрошил оккупантов больше, чем крошек при резке французского батона".

"Война сильно изменила Сашу, как и всех людей. Но Сашу – к лучшему. С первых боевых вылетов парень, которого можно назвать воздушным озорником, стал настоящим мужчиной. Он был переполнен смелостью и решительностью. Никогда не отказывался от боевых полетов. В некоторые моменты его приходилось даже останавливать, но он сознательно оценивал обстоятельства и главной его задачей было нанести противнику как можно больше потерь, он не жалел себя, иногда даже обижался, что я даю ему меньше полетов, чем кому-то другому. Я объяснял, что это опасно, но он не останавливался. Он был моим одним из лучших воинов, ему я мог доверить самую сложную задачу и точно знал, что он с ним справится", – вспоминает Ростислав Лазаренко.

Коллеги шутили о второй звезде Героя, а он отмахивался от наград

В коллективе у авиационного воина был боевой позывной Кочегар. Ведь мечтал не просто летать, а воевать летая.

"Как кочегар загружает топливо в топку локомотива, так и Александр забрасывал москалей ракетами и бомбами. Был на все сто процентов на своем месте. Где он только не сжигал оккупантов! С самого начала учебы был направлен именно на боевую авиацию, на ее боевое применение". Подробно изучал самолеты, их вооружение, особенности применения, помнил характеристики всех боеприпасов – настоящая ходячая энциклопедия по боевому применению», – рассказывали боевые товарищи для Армия.Информ.

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Собратья Кукурбы отмечают его энтузиазм в истреблении захватчиков.

"Смотря на количество и результативность полетов, мы шутили, что он тянет на вторую Звезду Героя. Хотя какие шутки? Это было бы абсолютно заслуженно! Вполне возможно, что он стал бы первым в истории дважды Героем Украины", – говорят коллеги-военные.

О том, что сына наградили званием Героя Украины, мама узнала от соседей. Все начали приветствовать, посылать сообщения, а она не понимала, что произошло. Для самого же Саши, говорит мама, высшая государственная награда не была чем-то необычайным, потому что считал ее не только своей заслугой, но и заслугой всех своих собратьев.

Александр Кукурба с орденом " Золотая Звезда "

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"Мы редко разговаривали по телефону. Лишь тогда, когда у него было время. А в тот день я позвонила и его поздравила. Он тоже переспросил, с чем, а я говорю – с наградой Герой Украины. Он так отмахнулся, будто ничего такого не произошло. Никогда этим не хвастался, наоборот – всегда повторял, что это не его заслуга, а всей команды и тех, с кем он работает», – говорит Татьяна Кукурба.

Весть о гибели сына стала для мамы шокирующей неожиданностью. Позвонили по телефону из неизвестного номера и спросили, это ли Татьяна Евгеньевна.

"Я сразу поняла, что произошло. Пусть никогда украинские семьи этого не знают. Не уверена, что эта боль когда-нибудь пройдет".

Еспресо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике " Герои Украины ".

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