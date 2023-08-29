Герои наших сказок всегда выбирали битву
А наши предки предупреждали нас об опасности. Как? Из-за сказок!
Вот возьмем сказку о Кирилле Кожемяке. В Киеве был яростный Змей, которому киевляне должны были давать дань лучшими юношами и девушками, пока Кирилл Кожумяка не намнул Змею бока. Так и сейчас должны давать Змею дань лучшими украинцами, только он уже на Востоке и Юге, хотя в прошлом году и в Киев подкрадывался. Причем к бою Кирилл Кожумяка хорошо готовился: обмотался соломой и обсмолился смолой, то есть надел броню.
Или сказка о Котигорошке, который спас от Змея братьев и сестру, а те его изменили, он нашел таких же сорвиголов, как сам, и уничтожил подлого старого деда, который нарезал людям ремни со спин. Ну, так и сейчас потомки того деда мучают наших людей, пытают, но современные сорвиголовы становятся в бой.
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А еще мне нравится, как в украинских сказках каждый злой персонаж спрашивает хорошего: "Будем мириться или драться?". И герой каждый раз выбирает сражаться. И всегда побеждает. Потому что это сказки. Но, оказывается, есть в этих сказках очень глубокое: знание о древнем зле и вера в победу добра.
Об авторе. Наталья Фицыч, журналистка
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