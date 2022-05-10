"Героев Украины" и "Василия Стуса": глава киевской подземки объявил результаты онлайн-голосования за переименование станций

Об этом сообщает глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

По его словам, онлайн-рейтинг завершен. Свою позицию во время голосования высказали 170 646 пользователей.

По мнению киевлян:

Станция "Берестейская" должна называться "Бучанская";

Станция "Площадь Льва Толстого" должна быть переименована в честь Василия Стуса;

"Героев Днепра" должна стать "Героев Украины";

"Минская" должна быть "Варшавской";

"Дружбы народов" - "Ботанической".

Брагинский сообщает, что в ближайшее время проект решения будет подготовлен к рассмотрению на заседании Киевского городского совета.

2 мая столичный метрополитен предложил киевлянам проголосовать за новые названия для пяти станций.

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