"Героев Украины" и "Василия Стуса": глава киевской подземки объявил результаты онлайн-голосования за переименование станций
Отбор предложений по новым названиям станций Киевского метрополитена продолжался до 1 мая. После этого проходило рейтингование 5 самых популярных вариантов до 9 мая
Об этом сообщает глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский.
По его словам, онлайн-рейтинг завершен. Свою позицию во время голосования высказали 170 646 пользователей.
По мнению киевлян:
- Станция "Берестейская" должна называться "Бучанская";
- Станция "Площадь Льва Толстого" должна быть переименована в честь Василия Стуса;
- "Героев Днепра" должна стать "Героев Украины";
- "Минская" должна быть "Варшавской";
- "Дружбы народов" - "Ботанической".
Брагинский сообщает, что в ближайшее время проект решения будет подготовлен к рассмотрению на заседании Киевского городского совета.
- 2 мая столичный метрополитен предложил киевлянам проголосовать за новые названия для пяти станций.
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