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"Героев Украины" и "Василия Стуса": глава киевской подземки объявил результаты онлайн-голосования за переименование станций

10 мая, 2022 вторник
11:56
Общество

Отбор предложений по новым названиям станций Киевского метрополитена продолжался до 1 мая. После этого проходило рейтингование 5 самых популярных вариантов до 9 мая

Об этом сообщает глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

По его словам, онлайн-рейтинг завершен. Свою позицию во время голосования высказали 170 646 пользователей.

По мнению киевлян:

  • Станция "Берестейская" должна называться "Бучанская";
  • Станция "Площадь Льва Толстого" должна быть переименована в честь Василия Стуса;
  • "Героев Днепра" должна стать "Героев Украины";
  • "Минская" должна быть "Варшавской";
  • "Дружбы народов" - "Ботанической".

Брагинский сообщает, что в ближайшее время проект решения будет подготовлен к рассмотрению на заседании Киевского городского совета.

  • 2 мая столичный метрополитен предложил киевлянам проголосовать за новые названия для пяти станций.

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Киев
площадь Льва Толстого
Берестейская
Героев Днепра
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