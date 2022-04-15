"Героев Мариуполя": Киевсовет переименовал сквер дружбы между Киевом и Москвой

Об этом сообщает КГГА.



"Памятный знак так называемой дружбе, стоявший в сквере, был демонтирован в прошлом году. Теперь зеленая зона получила новое название. И это важно!" – подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко после заседания Киевсовета.



Известно, что сквер расположен в Голосеевском районе города, на улице Якубовского – на Теремках. Несколько лет назад его отремонтировали.



Также депутаты Киевсовета поддержали упрощение процедуры принятия управленческих решений в условиях военного положения. Это касается упрощения процедуры при праздновании, награждении украинских героев и волонтеров, а также процедуры наименований объектов города.

Кроме того, Киевсовет принял ряд переименований городских объектов, проекты решений по которым уже были подготовлены и прошли необходимые процедуры.

"Но в Киеве еще есть десятки улиц и объектов с названиями, связанными с агрессором. Их переименование актуально. Поэтому мы отработаем новые названия, которые будут носить эти улицы, проспекты, станции метро и другие объекты. На эти процедуры мы выделили время до 9 мая. Обработаем пакетом и примем комплексное решение на заседании Киевсовета", – подчеркнул Виталий Кличко.