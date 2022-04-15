"Героев Мариуполя": Киевсовет переименовал сквер дружбы между Киевом и Москвой
Киевский совет переименовал сквер в честь дружбы между Киевом и Москвой в Голосеевском районе города, теперь это сквер "Героев Мариуполя"
Об этом сообщает КГГА.
"Памятный знак так называемой дружбе, стоявший в сквере, был демонтирован в прошлом году. Теперь зеленая зона получила новое название. И это важно!" – подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко после заседания Киевсовета.
Известно, что сквер расположен в Голосеевском районе города, на улице Якубовского – на Теремках. Несколько лет назад его отремонтировали.
Также депутаты Киевсовета поддержали упрощение процедуры принятия управленческих решений в условиях военного положения. Это касается упрощения процедуры при праздновании, награждении украинских героев и волонтеров, а также процедуры наименований объектов города.
Кроме того, Киевсовет принял ряд переименований городских объектов, проекты решений по которым уже были подготовлены и прошли необходимые процедуры.
"Но в Киеве еще есть десятки улиц и объектов с названиями, связанными с агрессором. Их переименование актуально. Поэтому мы отработаем новые названия, которые будут носить эти улицы, проспекты, станции метро и другие объекты. На эти процедуры мы выделили время до 9 мая. Обработаем пакетом и примем комплексное решение на заседании Киевсовета", – подчеркнул Виталий Кличко.
- Напомним, во Франковске дерусифицировали 25 улиц. Теперь там есть улица в честь Героев Мариуполя, которая была бывшей улицей Лермонтова. Кроме того, теперь в городе появились несколько десятков улиц, которые переименовали в честь культурных, политических и научных деятелей Украины.
- Кроме того, в Черновцах планируется переименовать ряд улиц и переулков, а в Ровно уже даже переименовали первые улицы, связанные со страной-агрессором.
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