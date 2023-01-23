Об этом и не только мировые СМИ писали 23 января.

The New York Times:

Американское издание отмечает, что все больше растет давление на Германию, чтобы та позволила передать Украине свои боевые танки Leopard 2, которые есть на складе многих европейских стран и которые Киев считает ключевыми для своих военных действий, поскольку ожидается, что боевые действия снова усилятся этой весной. Польские официальные лица были одними из самых громких голосов, призывавших Германию подписать необходимые документы, что она обязана сделать по закону как производитель этих танков.

Также в The New York Times сделали упор на обещание президента Владимира Зеленского в борьбе с коррупцией после увольнения топ-чиновника за растрату госденежных средств. Однако в издании добавляют, что коррупция поразила Украину задолго до того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в конце февраля.

"И хотя борьба с российской агрессией была основной целью правительства Зеленского, коррупция оставалась приоритетом — особенно учитывая, что в страну поступают оружие и помощь на сотни миллионов долларов, а цена за усилия по восстановлению, по оценкам, составляет миллиарды. Господин Зеленский, который пришел к власти в 2019 году с обещанием преодолеть коррупцию, признал в своем ночном обращении в воскресенье, что "главное внимание правительства сосредоточено на обороне, внешней политике и войне", – пишут журналисты.

Кроме этого, в The New York Times написали статью о российских агентах, подозреваемых в руководстве ультраправой группой для рассылки бомб в Испании. Официальные лица США говорят, что операция может быть своеобразным сигналом России, что страна и ее ставленники могут совершить новые террористические действия в Европе, если страны будут продолжать поддерживать Украину.

The Washington Post:

В издании The Washington Post отмечают, что Польша видит "лучик надежды" доставить в Украину немецкие танки Leopard. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил в понедельник, что Варшава подаст запрос в Германию о реэкспорте своих танков в Украину после того, как Берлин дал понять, что не будет блокировать такой шаг. После воскресных комментариев министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, Польша видит "проблеск надежды" на то, что ее немецкие танки Leopard 2 могут быть отправлены в Украину, сказал Моравецкий. Берлин пока остановился на разблокировании пакета немецких танков Leopard 2 для Украины, заявив, что хочет действовать осторожно на фоне опасений, что его будут рассматривать как "участника" войны. Поскольку Германия производит Leopard 2, один из самых совершенных боевых танков Европы, ее разрешение требуется для реэкспорта танка любой из более чем десятка использующих его стран.

Американские журналисты также посвятили отдельную статью западной части Украины, отметив, что хотя она и удалена от линии фронта, также ощущает тяжесть войны. Война не обошла ни одного уголка Украины — даже по крайней мере, преимущественно сельскохозяйственного региона, усеянного фермерскими селами и разделенного посреди Карпатских гор, долгое время считавшегося местом убежища. Российские авиаудары достигли гор и даже небольших городов, поскольку Москва пытается уничтожить линии электропередач, соединяющие энергосети Украины с соседями из Европейского Союза. Миллионы перемещенных лиц разбросаны по всей стране, особенно на западе.

The Guardian:

Британские журналисты The Guardian написали, что в Норвегии полиция арестовала сбежавшего туда бывшего командира группы Вагнера Андрея Медведева. Он просит убежища после того, как заявил, что был свидетелем военных преступлений в Украине и боится депортации в Россию. Норвежский адвокат Медведева говорит, что полиция решила задержать Медведева в воскресенье вечером после "сильных разногласий" с бывшим солдатом Вагнера по поводу условий жизни в безопасном доме, где он проживал с момента прибытия в Норвегию. "Он находился на общественных началах в приюте. Если он отказывается быть там, его должны либо отпустить, либо задержать", — сказал адвокат и добавил, что Медведева сейчас отправляют в изолятор временного содержания.

Также в The Guardian отметили слова спикера Кремля о том, будет ли российский диктатор Владимир Путин баллотироваться на переизбрание в 2024 году. Дмитрий Песков заявил, что "слишком рано говорить" о возможном переизбрании президента в 2024 году. Отвечая на вопрос о том, начал ли Кремль уже готовиться к кампании по перевыборам, Песков сказал, что об этом "еще рано" говорить, поскольку у Кремля "много текущих дел". В 2021 году Путин подписал закон, который позволит ему баллотироваться на пост президента еще дважды за свою жизнь, потенциально оставаясь в должности до 2036 года. Если он останется у власти до 2036 года, его срок пребывания превзойдет даже Иосифа Сталина, правившего Советским Союзом в течение 29 лет.

Politico:

Американская медиа-организация в области политической журналистики Politico опубликовала заявление нового главы комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмена республиканца Майкла МакКола о том, чтобы США направили танки Украине, чтобы таким образом заставить Германию сделать тоже такой шаг. "Даже если сказать, что мы собираемся поставить танки "Абрамс", я думаю, этого будет достаточно для Германии, чтобы решить проблему с "поставкой леопардов", — сказал конгрессмен Майкл Маккол. Такой шаг, по мнению конгрессмена, может избежать продолжительной кровавой войны на истощение, которую Макколл назвал "медленным кровотечением без шансов на победу".

CNN:

В CNN написали репортаж о том, как приближается время российского наступления и Украина спешит обучать военных новому западному оружию. В нескольких километрах от границы с Беларусью украинские войска тренируются до, по их мнению, жестокой весны. Устаревшие танки Т-72, некоторые из которых вдвое старше их экипажей, стреляют в туман, а наземные войска упражняются в штурме заброшенных зданий. Часть тренировок проходит в жутко тихом городке Припять, опустошенном после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Пока войска проходят курсы, генерал-лейтенант Сергей Наев получает дюжину пикапов, вооруженных крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками. Эта инициатива финансируется краудингом, чтобы помочь Украине отразить беспилотники иранского производства, нанесшие огромный ущерб энергетической инфраструктуре Украины.

"Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских образцов и могут помочь нам продвинуться", — сказал Наев - "Мы создаем новые воинские части. И от их боеготовности будут зависеть наши дальнейшие действия. Поэтому помощь Запада чрезвычайно важна".

Также в CNN отметили, что Латвия ослабит дипломатические отношения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Эдгарс Ринкевичс. Решение было принято в знак солидарности с Эстонией, и оно вступит в силу 24 февраля, добавил он. Этот шаг был сделан после того, как Москва усугубила дипломатические отношения с Эстонией и выслала эстонского посла из-за обвинений в "русофобии".

BBC:

Британские журналисты BBC написали статью о немецких танках, так и не поставленных еще в Украину. В частности, в BBC цитировали слова министра иностранных дел Германии Анны Бербок, которая заявила, что "не помешает" Польше, если она отправит в Украину танки Leopard 2. Ранее Украина призвала Запад предоставить танки немецкого производства, которые, как утверждается, помогут победить Россию. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил BBC, что Германия имеет силы "спасти жизнь многих украинских солдат". Но Германия еще не согласилась, а ее законы стояли на пути Польши.

Также в BBC акцентировали на визите министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ЮАР, ведь Южная Африка продолжает "защищать" свое решение провести в следующем месяце совместные военные учения с Россией и Китаем. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор осудил "двойные стандарты", согласно которым одни страны могут выполнять такие учения, а другие – нет.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты отметили, что 2022 год принес портам Республики Польша рекордный рост товарооборота во многом из-за войны в Украине. Переправа товаров в польских портах выросла на 18% до самого высокого за всю историю объема в 133 миллиона тонн, сообщил в понедельник замминистра Марек Грубарчик. Рост включает в себя последствия войны в Украине и увеличение переправки угля, топлива, зерна и оружия.

Также в Gazeta Wyborcza написали статью о том, почему Папа Римский не собирается ехать в Украину, ведь ему нечего сказать. Папа помнит о приглашении, но он хотел бы совершить этот визит в нужное время, а сейчас, похоже, не пришло время, так ответил журналистам архиепископ Пол Галлахер, секретарь Ватикана в отношениях с государствами. На прошлой неделе глава дипломатии Ватикана несколько раз говорил о войне в Украине, предполагая, что следует признать, что ее результат не удовлетворит ни одну из сторон.

Польские журналисты также акцентировали внимание на российском диссиденте Илье Яшине, который отбывает 8,5 лет заключения в исправительно-трудовых лагерях. Он дал интервью корреспонденту "La Repubblica": "Путин стал источником нестабильности и угрозой для всех, включая Кремль. Западу следует этим воспользоваться". Так звучит название статьи, в которой он говорит, что сейчас Владимир Путин надеется заморозить конфликт и этого нельзя допускать.

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