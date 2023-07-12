Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо Германии в Совет Безопасности ООН.

Германия, Швеция и Дания проводят независимые расследования взрывов на "Северных потоках". Накануне заседания Совбеза ООН страны направили обновленную информацию о результатах следствия.

"Ни одно из расследований не завершено, и на данный момент еще невозможно сказать, когда они будут завершены. Характер актов саботажа беспрецедентен, а расследования сложны", - говорится в письме.

Кроме этого, в нем отмечается, что Германия расследует "подозрительный чартер парусной яхты", арендованной таким образом, чтобы "скрыть личность настоящего фрахтователя".

"Подозряется, что яхта могла быть использована для перевозки взрывчатых веществ с целью атаки на взорвавшиеся газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". По экспертным оценкам, возможно, подготовленные водолазы могли закрепить взрывчатку в местах повреждения газопроводов, проложенных на морском дне на глубине 70-80 метров", - отмечают в письме.

Как пишет Укринформ, заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Карюки заявил, что его страна осуждает акты диверсии на критически важных объектах национальной инфраструктуры.

Однако, по его мнению, Совету Безопасности не следует тратить время на обсуждение подрыва, пока нет результатов расследования.

Что предшествовало

В ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Уже 27 сентября стало известно, что в преддверии запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".

Эксперты выяснили, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал инцидент диверсией.

СМИ в США и Германии провели расследование аварии на Nord Stream, видя у них след проукраинских сил, однако официальные лица стран и НАТО советуют дождаться результатов следствия.

После того, 16 марта стало известно , Дания не намерена допускать представителей России к расследованию подводных взрывов на газопроводах. Позже, 27 апреля, в Дании подтвердили , что российское специальное судно СС-750 находилось рядом с газопроводом Северный поток за четыре дня до того, как трубы были взорваны.

В субботу, 10 июня, издание The Wall Street Journal опубликовало статью , в которой сказано, что устроившие диверсию на газопроводах могли использовать Польшу как базу для проведения атаки. При этом издание ссылается на результаты анализа данных с яхты Andromeda, которая, вероятно, использовалась для подрыва газопроводов. Согласно им, судно заходило в польские воды, отклонившись от курса.

11 июня уполномоченный польского правительства по вопросам безопасности информационного пространства, представитель министра-координатора по спецслужбам РП Станислав Жарин опроверг причастность Польши к подрыву "Северных потоков".