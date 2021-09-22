Германия заявила о непризнании выборов в Госдуму РФ в Крыму и осудила голосование в ОРДЛО
Правительство Германии не признает выборы в Госдуму РФ на территории временно оккупированного Крыма, а также осуждает проведение голосования в ОРДЛО
Об этом в эфире телеканала Der Welt заявила представительница правительства Ульрике Деммер.
Она отметила, что оккупация Крыма Россией является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и не признана Германией.
"Из этого следует то, что мы не признаем проведения выборов в Крыму", - отметила Деммер.
Она также назвала "нарушением международного права" голосование на выборах в Госдуму РФ жителями ОРДЛО.
- Выборы в Госдуму РФ продолжались три дня - 17-19 сентября. Российский режим впервые привлек к выборам украинцев из ОРДЛО. Для этого на неподконтрольных Украине частях Донбасса массово выдавали российские паспорта - их получили более 600 тыс. украинцев. Также россияне заставляли участвовать в избирательном процессе РФ жителей оккупированного Крыма.
- Впоследствии стало известно, что партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Государственную думу РФ.
- 22 сентября Верховная Рада Украины постановила не признавать результаты выборов в Госдуму РФ.
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