Германия заявила, что вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается

Об этом на брифинге заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.



"Основные принципы международного права по-прежнему действуют и не подлежат обсуждению, и эти основные принципы предполагают, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать... Но хочу ясно указать, что в настоящее время вступление Украины в НАТО не обсуждается" , - отметил он.

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