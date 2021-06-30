Германия завершила вывод войск из Афганистана
29 июня последние военные вооруженных сил Германии покинули Афганистан
Об этом сообщает DW .
"После почти 20-летней миссии последние солдаты и солдатки нашего Бундесвера покинули Афганистан ... Так завершается исторический раздел - миссия, которая ставила нам вызовы и формировала нас", - отметила Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Еще на прошлой неделе в Афганистане находились 570 военных, а перед началом вывода их количество составляло 1100 человек. Во время миссии Германия потеряла 59 соладтив, 35 из них - во время боев или нападений.
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