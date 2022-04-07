Германия зарегистрировала более 300 000 беженцев из Украины
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Германию прибыло более 300 тысяч украинских беженцев
Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Германии, передает CNN.
По состоянию на четверг, 7 апреля, министерство зарегистрировало в стране 316 453 беженца из Украины.
Представитель МВД отметила, что реальное количество беженцев может быть значительно выше из-за отсутствия пограничного контроля между Польшей и Германией.
По ее словам, большинство беженцев, прибывающих в Германию - это женщины, дети и пожилые люди.
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