Германия зарегистрировала более 300 000 беженцев из Украины

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Германии, передает CNN.



По состоянию на четверг, 7 апреля, министерство зарегистрировало в стране 316 453 беженца из Украины.



Представитель МВД отметила, что реальное количество беженцев может быть значительно выше из-за отсутствия пограничного контроля между Польшей и Германией.



По ее словам, большинство беженцев, прибывающих в Германию - это женщины, дети и пожилые люди.



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