Германия запускает Платформу по восстановлению Украины
Федеральное правительство Германии запускает платформу, которая имеет целью поддержать и укрепить обязательства ФРГ по восстановлению Украины и объединить государственных и негосударственных участников процесса
Официальный старт платформе дан в понедельник, 27 марта, в Министерстве экономического развития ФРГ, сообщает издание Укринформ .
"Восстановление Украины – огромная задача.., с которой не могут справиться правительства в одиночку. Здесь нужно привлечение целых обществ. Мы в Германии имеем большое желание приобщиться к восстановлению Украины", – заявила министерша экономического развития Свенья Шульце.
Также, по ее словам, восстановление Украины уже начинается, хотя война еще продолжается. При этом долгосрочная перспектива и раннее планирование важны ради устойчивости украинского общества, а также успешного и эффективного восстановления страны.
Платформа восстановления Украины рассматривается как место встречи и обмена информацией представителей бизнеса, активных граждан, муниципалитетов Германии и Украины. Планируется организация специализированных конференций, диалоговых форумов и семинаров, в частности, первое мероприятие запланировано на апрель.
Читайте также: В МИД Германии назвали запугиванием размещения ядерного оружия России в Беларуси
Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев на конференции инаугурации отметил, что украинцы рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество, а не просто на помощь, и призвал инвестировать и покупать украинские товары.
"Восстановление должно начинаться сейчас, а не тогда, когда мы победим. Мы не можем терять время", - отметил дипломат.
Он также заверил, что все привлеченные средства на проекты будут использоваться прозрачно и эффективно.
Одновременно Министерство экономического развития за 4 месяца выделило 800 млн евро для помощи Украине. При поддержке ведомства в Украину доставлено немало помощи, в том числе медоборудование и лекарства, пожарные машины, генераторы, приборы для приготовления пищи и отопления.
Партнерство налажено между немецкими и украинскими муниципалитетами, в сфере обеспечения водоснабжения и водоотведения, между клиниками.
Для поддержки и расширения всех этих партнерств министерство в этом году предоставит еще 25 миллионов евро.
- Напомним, ранее журналисты Bloomberg утвердили, что Берлин больше сосредоточен на конкуренции с Польшей за международное признание в поставке оружия для Украины и замедляет передачу запчастей для Варшавы.
- 24 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил , что Германия не оказывает Украине должной поддержки и больше поддерживать финансами, оружием и боеприпасами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.95
Покупка 37.95Продажа 38.73
-
EUR
Покупка 40.41Продажа 41.33
- Актуальное
- Важное