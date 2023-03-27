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Германия запускает Платформу по восстановлению Украины

27 мартa, 2023 понедельник
15:07
война с Россией

Федеральное правительство Германии запускает платформу, которая имеет целью поддержать и укрепить обязательства ФРГ по восстановлению Украины и объединить государственных и негосударственных участников процесса

Официальный старт платформе дан в понедельник, 27 марта, в Министерстве экономического развития ФРГ, сообщает издание Укринформ .

"Восстановление Украины – огромная задача.., с которой не могут справиться правительства в одиночку. Здесь нужно привлечение целых обществ. Мы в Германии имеем большое желание приобщиться к восстановлению Украины", – заявила министерша экономического развития Свенья Шульце.

Также, по ее словам, восстановление Украины уже начинается, хотя война еще продолжается. При этом долгосрочная перспектива и раннее планирование важны ради устойчивости украинского общества, а также успешного и эффективного восстановления страны.

Платформа восстановления Украины рассматривается как место встречи и обмена информацией представителей бизнеса, активных граждан, муниципалитетов Германии и Украины. Планируется организация специализированных конференций, диалоговых форумов и семинаров, в частности, первое мероприятие запланировано на апрель.

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Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев на конференции инаугурации отметил, что украинцы рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество, а не просто на помощь, и призвал инвестировать и покупать украинские товары.

"Восстановление должно начинаться сейчас, а не тогда, когда мы победим. Мы не можем терять время", - отметил дипломат.

Он также заверил, что все привлеченные средства на проекты будут использоваться прозрачно и эффективно.

Одновременно Министерство экономического развития за 4 месяца выделило 800 млн евро для помощи Украине. При поддержке ведомства в Украину доставлено немало помощи, в том числе медоборудование и лекарства, пожарные машины, генераторы, приборы для приготовления пищи и отопления.

Партнерство налажено между немецкими и украинскими муниципалитетами, в сфере обеспечения водоснабжения и водоотведения, между клиниками.

Для поддержки и расширения всех этих партнерств министерство в этом году предоставит еще 25 миллионов евро.

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