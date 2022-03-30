Германия запускает чрезвычайный энергетический план на случай остановки газоснабжения из РФ
Германия активировала план чрезвычайной ситуации, чтобы направить ограниченные поставки энергоносителей в случае, если РФ прекратит поставку газа из-за отказа платить за него в рублях
Об этом сообщил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Габек, передает Bloomberg.
Правительство в Берлине инициировало первый из трех возможных этапов плана по ограниченным поставкам энергии, предусматривающим интенсивный мониторинг потребления и запасов газа. Это решение было принято на опережение.
Габек заявил, что с поставкой энергии пока проблем нет, а газовые хранилища Германии заполнены на 25%.
"Будет создана рабочая группа, которая будет собираться ежедневно для мониторинга ситуации. Призываю компании и потребителей помогать, уменьшая потребление энергии, где это возможно", - добавил он.
Правительственные чиновники будут также общаться с поставщиками энергии и основными потребителями, чтобы обсудить, как определить приоритетность использования газа. На третьем этапе плана чрезвычайных ситуаций немецкое государство примет управление доступными поставками энергии.
- Напомним, страны Большой семерки отказались платить РФ за газ рублями.
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