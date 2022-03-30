Германия запускает чрезвычайный энергетический план на случай остановки газоснабжения из РФ

Об этом сообщил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Габек, передает Bloomberg.

Правительство в Берлине инициировало первый из трех возможных этапов плана по ограниченным поставкам энергии, предусматривающим интенсивный мониторинг потребления и запасов газа. Это решение было принято на опережение.

Габек заявил, что с поставкой энергии пока проблем нет, а газовые хранилища Германии заполнены на 25%.

"Будет создана рабочая группа, которая будет собираться ежедневно для мониторинга ситуации. Призываю компании и потребителей помогать, уменьшая потребление энергии, где это возможно", - добавил он.



Правительственные чиновники будут также общаться с поставщиками энергии и основными потребителями, чтобы обсудить, как определить приоритетность использования газа. На третьем этапе плана чрезвычайных ситуаций немецкое государство примет управление доступными поставками энергии.

Напомним, страны Большой семерки отказались платить РФ за газ рублями.