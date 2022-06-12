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Главная война с Россией Германия запретила Испании передавать Украине танки Leopard, - Spiegel

Германия запретила Испании передавать Украине танки Leopard, - Spiegel

12 июня, 2022 воскресенье
10:16
война с Россией

ФРГ запретил Испании продавать Украине 40 старых танков Leopard 2A4 собственного производства

Об этом сообщает Spiegel .

По данным источников в немецких правительственных кругах, Берлин заблокировал планы Мадрида передать Украине после модернизации около 40 танков Leopard 2A4. Отмечается, что во время телефонных звонков представители ФРГ предупредили испанцев, что этот шаг будет сделан вопреки неформально принятому всеми западными союзниками решению не поставлять Украине танков, стоящих на вооружении НАТО.

Business Insider утверждает, что официальный Мадрид даже извинился перед Берлином "за волнение и давление на канцлера Олафа Шольца" и не послал даже заявку на поставку "леопардов".

Spiegel предполагает, что Испания окончательно не отказалась от своих планов, но может сократить количество танков до 10. Когда Украина может получить технику непонятно, поскольку танки изношены и нуждаются в многомесячном ремонте.

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Германия
Испания
НАТО
оружие для Украины
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