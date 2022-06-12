Об этом сообщает Spiegel .

По данным источников в немецких правительственных кругах, Берлин заблокировал планы Мадрида передать Украине после модернизации около 40 танков Leopard 2A4. Отмечается, что во время телефонных звонков представители ФРГ предупредили испанцев, что этот шаг будет сделан вопреки неформально принятому всеми западными союзниками решению не поставлять Украине танков, стоящих на вооружении НАТО.

Business Insider утверждает, что официальный Мадрид даже извинился перед Берлином "за волнение и давление на канцлера Олафа Шольца" и не послал даже заявку на поставку "леопардов".

Spiegel предполагает, что Испания окончательно не отказалась от своих планов, но может сократить количество танков до 10. Когда Украина может получить технику непонятно, поскольку танки изношены и нуждаются в многомесячном ремонте.

5 июня стало известно, что Испания планирует передать Украине зенитно-ракетные комплексы Shorad Aspide и танки Leopard 2A4.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb