Германия запретила Эстонии поставлять оружие в Украину, - The Wall Street Journal
Германия запретила Эстонии передать 122-миллиметровые гаубицы в Украину
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
"Германия блокирует намерение союзницы по НАТО Эстонии оказать военную поддержку Украине, отказываясь выдавать разрешения на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев на фоне подготовки к возможному вторжению РФ", - говорится в сообщении.
В то же время, советник министра обороны Эстонии заявил, что страна до сих пор пытается убедить Германию предоставить разрешение, ведь хочет помочь Украине.
"Надеюсь, мы получим одобрение от Германии. Эстония продемонстрировала, что мы хотим помочь Украине в практической степени всеми возможностями", - сказал он.
- Как сообщалось ранее, Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие, а российскую агрессию попытается остановить дипломатическим путем.
- Эстония направила Германии запрос, чтобы получить разрешение на передачу оружия в Украину. Снабжение вооружения также должно быть скоординировано с Финляндией.
- Эстония намерена предоставить Украине ракетные комплексы "Джавелин", гаубицы и противотанковое вооружение, а также планирует поставить в Украину оружие и полевой госпиталь.
- 20 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Латвия готова предоставить Украине летальные и нелетальные вооружения. Готовность поставлять Украину военное оборудование подтвердила Чехия.
- Впоследствии министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили получение разрешения от США на поставку оружия Украине.
- Соединенные Штаты Америки намерены передать Украине вертолеты Mи-17 для поддержания обороноспособности
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