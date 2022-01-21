Германия запретила Эстонии поставлять оружие в Украину, - The Wall Street Journal

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.



"Германия блокирует намерение союзницы по НАТО Эстонии оказать военную поддержку Украине, отказываясь выдавать разрешения на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев на фоне подготовки к возможному вторжению РФ", - говорится в сообщении.



В то же время, советник министра обороны Эстонии заявил, что страна до сих пор пытается убедить Германию предоставить разрешение, ведь хочет помочь Украине.



"Надеюсь, мы получим одобрение от Германии. Эстония продемонстрировала, что мы хотим помочь Украине в практической степени всеми возможностями", - сказал он.





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