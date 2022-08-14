Германия заполнила свои газовые хранилища на 75%, опередив график
Германии удалось заполнить свои газовые хранилища на 75,43%, поэтому закачка топлива происходит с опережением графика
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что Германии удалось опередить график заполнения газовых хранилищ, сейчас она выполнила это задание на 75%.
В издании подчеркивают, что в мае 2022 года ЕС принял регламент о хранении газа, согласно которому отметки в 75% планировалось достичь к 1 сентября, в 85% – к 1 октября и в 95% – к 1 ноября.
По плану Евросоюза увеличенные запасы газа должны позволить компенсировать какие-либо колебания газового рынка, вплоть до полного прекращения поставок газа из России.
В свою очередь в Ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода INES указывают, что ускорить заполнение хранилищ удалось путем снижения потребления голубого топлива летом и увеличения объемов его импорта из Северо-Западной Европы.
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