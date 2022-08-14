Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что Германии удалось опередить график заполнения газовых хранилищ, сейчас она выполнила это задание на 75%.

В издании подчеркивают, что в мае 2022 года ЕС принял регламент о хранении газа, согласно которому отметки в 75% планировалось достичь к 1 сентября, в 85% – к 1 октября и в 95% – к 1 ноября.

По плану Евросоюза увеличенные запасы газа должны позволить компенсировать какие-либо колебания газового рынка, вплоть до полного прекращения поставок газа из России.

В свою очередь в Ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода INES указывают, что ускорить заполнение хранилищ удалось путем снижения потребления голубого топлива летом и увеличения объемов его импорта из Северо-Западной Европы.

10 июля издание Bloomberg сообщило, что Канада вернет Германии турбину для "Северного потока". Таким образом, Канада сделала исключение для Газпрома. Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Канады по турбине.

МИД Украины раскритиковало решение Канады о передаче турбины, назвав его опасным прецедентом. Всемирный конгресс украинцев, организация украинской диаспоры, подала в Канаде судебный иск в связи с решением правительства передать после обслуживания турбину Siemens для "Северного потока", несмотря на санкции.

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