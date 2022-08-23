Германия заполнила газовые хранилища более чем на 80%
Согласно данным, опубликованным европейскими операторами, газовые хранилища Германии за выходные достигли 80,14% своей мощности
Об этом сообщает DPA.
Последняя цель Германии предусматривает, что хранилища должны быть заполнены по меньшей мере на 85% к 1 октября и по меньшей мере на 95% по 1 ноября.
Цель в 75% на 1 сентября была достигнута страной более чем на две недели назад.
В то же время исполнительный директор Trading Hub Europe Торстен Франк отметил, что хотя общая цель будет достигнута, в разных регионах будут иметь место определенные отличия.
"До ноября мы сможем заполнить много хранилищ на 95%, но не все", - сказал он газете Rheinische Post. Он отметил, что, хотя в Германии не будет общего дефицита газа, дефицит в регионах страны полностью отвергнуть нельзя. При этом Франк сказал, что это не отразится на домохозяйствах.
"Мы достигаем значительных успехов в хранении и сокращении потребления. Я убежден, что частным домам не придется замерзать этой зимой", - сказал он.
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