Германия заполнила газовые хранилища более чем на 80%

Об этом сообщает DPA.

Последняя цель Германии предусматривает, что хранилища должны быть заполнены по меньшей мере на 85% к 1 октября и по меньшей мере на 95% по 1 ноября.



Цель в 75% на 1 сентября была достигнута страной более чем на две недели назад.



В то же время исполнительный директор Trading Hub Europe Торстен Франк отметил, что хотя общая цель будет достигнута, в разных регионах будут иметь место определенные отличия.



"До ноября мы сможем заполнить много хранилищ на 95%, но не все", - сказал он газете Rheinische Post. Он отметил, что, хотя в Германии не будет общего дефицита газа, дефицит в регионах страны полностью отвергнуть нельзя. При этом Франк сказал, что это не отразится на домохозяйствах.



"Мы достигаем значительных успехов в хранении и сокращении потребления. Я убежден, что частным домам не придется замерзать этой зимой", - сказал он.