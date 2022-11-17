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Германия заплатила $14 млн за транспортировку судна с украинским зерном для Эфиопии

17 ноября, 2022 четверг
13:49
Мир

Германия взяла на себя транспортные расходы в размере $14 млн за транспортировку судна с украинским зерном для Эфиопии

Об этом информирует посольство Германии в Украине .

"Украина проявляет большую солидарность с людьми в Северо-Восточной Африке в то время, когда сама нуждается в поддержке. Германия поддерживает инициативу через Всемирную продовольственную программу ООН (WFP) и берет на себя расходы по транспортировке в размере 14 миллионов долларов для судна, которое на этой неделе вышло из порта в Одессе. 1,6 миллиона человек в Эфиопии смогут получить зерно, которое покроет их потребности минимум на один месяц", - отметили в посольстве.

В Немецком представительстве акцентировали, что помощь также демонстрирует, что Черное море должно оставаться открытым, потому что миру нужно зерно, которое выращивает Украина.

Сообщается, что 25 тысяч тонн украинской пшеницы уже по пути в Эфиопию.

  • "Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.
  • В Мининфраструктуре, комментируя "зерновое соглашение", сказали, что Россия тормозит прохождение судов из-за длительных проверок: без РФ проверяли по 40 судов, с ним - до десяти.
  • Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш приветствовал продление "зернового соглашения", но призвал снять препятствия для экспорта удобрений из Российской Федерации.

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Общество
Украина
Германия
зерно
Экономика
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