Германия заморозила российские активы на 5,3 млрд евро
С начала полномасштабной войны в Украине Германия наложила санкции на более 5 млрд евро российских активов
Об этом информирует федеральное министерство финансов по запросу Welt am Sonntag.
В эту сумму входят и активы подсанкционных российских лиц, и активы компаний и Центробанка РФ. Впрочем, неизвестно, какая часть этих активов принадлежит российским олигархам в Германии.
Подробная информация о заблокированном имуществе должна быть опубликована Центральным офисом по применению санкций. Пока это невозможно, поскольку орган находится на стадии создания. Сейчас там работают 36 человек.
- 16 февраля стало известно, что Европейский Союз намерен заставить банки предоставлять информацию об активах Центрального банка России в рамках последнего пакета санкций.
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