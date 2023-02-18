Германия заморозила российские активы на 5,3 млрд евро

Об этом информирует федеральное министерство финансов по запросу Welt am Sonntag.

В эту сумму входят и активы подсанкционных российских лиц, и активы компаний и Центробанка РФ. Впрочем, неизвестно, какая часть этих активов принадлежит российским олигархам в Германии.

Подробная информация о заблокированном имуществе должна быть опубликована Центральным офисом по применению санкций. Пока это невозможно, поскольку орган находится на стадии создания. Сейчас там работают 36 человек.