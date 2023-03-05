Германия замедляет помощь Украине от Польши, - Bloomberg
Берлин больше сосредоточен на конкуренции с Польшей за международное признание в поставке оружия для Украины и замедляет передачу запчастей для Варшавы
Об этом говорится в тексте Bloomberg.
На фоне единства мировых партнеров в вооруженной поддержке Украины, появилась напряженность между Варшавой и Берлином в поддержке ВСУ.
После того, как канцлер Олаф Шольц дал зеленый свет на отправку самых современных танков "Леопард" - в чем Польша взяла на себя значительную часть заслуг - поляки пытались выполнить обязательство по отправке своих собственных "Леопардов" более старой модели, обвиняя Германию в том, что она не послала запасных частей.
"Основная ответственность лежит на Федеративной Республике Германия, главном производителе этих танков, - заявил на прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда. "Мы так долго призывали немецкую сторону присоединиться к танковой коалиции и не только поставлять танки, но и запчасти к ним".
По словам польского чиновника, говорившего на условиях анонимности, правительство часто считает, что Германия больше сосредоточена на конкуренции с Польшей за международное признание – реагируя на обучение украинских солдат или предоставляя танки – чем на предоставлении Киеву того, что ему нужно.
Германия ответила. На заседании НАТО в Брюсселе министр обороны Борис Писториус назвал польские запасы десятилетней давности Leopard 2A4 "нечем, о чем говорить, дипломатично говоря".
По его словам, под угрозой оказалась цель собрать два полноценных батальона Leopard 2 вовремя, чтобы ответить на российское весеннее наступление.
Журналисты отметили: все же официальные лица в Берлине утверждают, что кроме переговоров с танками и оружием другие двусторонние сферы работают более слаженно. Один высокопоставленный чиновник отметил прочное сотрудничество по противоракетной системе Patriot, которую Германия подарила Польше для поддержки противовоздушной обороны.
"А что касается спора о запасных частях, то немцы указывают на свет в конце тоннеля. Советники Шольца встретились с представителями промышленности на Мюнхенской конференции по безопасности 17-19 февраля. Обе стороны выразили определенное облегчение от того, что производство может быть вовремя увеличено", - говорится в тексте Bloomberg.
- Напомним, посол Германии Анка Фельдгузен заявила, что 18 танков Leopard 2 A6 поступят в Украину из ФРГ до конца марта.
- 24 февраля Польша стала первой страной, успешно передавшей первые четыре танка Leopard 2A4 Украине.
- Также Украина получит от Польши 10 танков Leopard 2 и 60 танков Т-72 и PT-91 Twardy в течение нескольких недель – как только завершатся обучение украинских военных.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное