Германия замедляет помощь Украине от Польши, - Bloomberg

Об этом говорится в тексте Bloomberg.

На фоне единства мировых партнеров в вооруженной поддержке Украины, появилась напряженность между Варшавой и Берлином в поддержке ВСУ.

После того, как канцлер Олаф Шольц дал зеленый свет на отправку самых современных танков "Леопард" - в чем Польша взяла на себя значительную часть заслуг - поляки пытались выполнить обязательство по отправке своих собственных "Леопардов" более старой модели, обвиняя Германию в том, что она не послала запасных частей.

"Основная ответственность лежит на Федеративной Республике Германия, главном производителе этих танков, - заявил на прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда. "Мы так долго призывали немецкую сторону присоединиться к танковой коалиции и не только поставлять танки, но и запчасти к ним".

По словам польского чиновника, говорившего на условиях анонимности, правительство часто считает, что Германия больше сосредоточена на конкуренции с Польшей за международное признание – реагируя на обучение украинских солдат или предоставляя танки – чем на предоставлении Киеву того, что ему нужно.

Германия ответила. На заседании НАТО в Брюсселе министр обороны Борис Писториус назвал польские запасы десятилетней давности Leopard 2A4 "нечем, о чем говорить, дипломатично говоря".

По его словам, под угрозой оказалась цель собрать два полноценных батальона Leopard 2 вовремя, чтобы ответить на российское весеннее наступление.

Журналисты отметили: все же официальные лица в Берлине утверждают, что кроме переговоров с танками и оружием другие двусторонние сферы работают более слаженно. Один высокопоставленный чиновник отметил прочное сотрудничество по противоракетной системе Patriot, которую Германия подарила Польше для поддержки противовоздушной обороны.

"А что касается спора о запасных частях, то немцы указывают на свет в конце тоннеля. Советники Шольца встретились с представителями промышленности на Мюнхенской конференции по безопасности 17-19 февраля. Обе стороны выразили определенное облегчение от того, что производство может быть вовремя увеличено", - говорится в тексте Bloomberg.