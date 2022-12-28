Об этом сообщает Spiegel .

"Федеральное агентство технической помощи уже отправило 355 транспортов помощи из Германии в Украину и соседние страны. Организация закупила около 480 электрогенераторов и уже поставила 196 из них в Украину для стабилизации энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими нападениями", – отметило издание со ссылкой на данные Федерального министерства. внутренних дел

Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn отправил Укрзализныце 63 генератора для налаживания работы в условиях дефицита электроэнергии. Еще больше 300 генераторов Украина получит в январе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb