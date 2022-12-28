Германия закупила для Украины 480 генераторов, из них 196 уже доставлены
В Германии заявили о закупке 480 электрогенераторов для Украины, из которых 196 уже прибыли к месту назначения
Об этом сообщает Spiegel .
"Федеральное агентство технической помощи уже отправило 355 транспортов помощи из Германии в Украину и соседние страны. Организация закупила около 480 электрогенераторов и уже поставила 196 из них в Украину для стабилизации энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими нападениями", – отметило издание со ссылкой на данные Федерального министерства. внутренних дел
- Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn отправил Укрзализныце 63 генератора для налаживания работы в условиях дефицита электроэнергии. Еще больше 300 генераторов Украина получит в январе.
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