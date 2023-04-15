Об этом сообщает Reuters.

Берлин выводит из эксплуатации последние три атомные электростанции в стране, завершая шестидесятилетний период зависимости от ядерной энергетики.

Работу останавливают АЭС Emsland, Isar 2 и Neckarwestheim 2 в землях Нижняя Саксония, Бавария и Баден-Вюртемберг соответственно. Они должны были быть выведены из эксплуатации еще в последний день прошлого года, но правительство продлило срок их работы до середины апреля из-за резкого сокращения использования российского газа и повышения мировых цен на энергоносители.

Отмечается, что после того как в прошлом году эти три АЭС обеспечивали Германию 6% электроэнергии, Берлин столкнется с беспрецедентной задачей: обеспечить энергоснабжение без атомной энергии или российского газа. Между тем как доля возобновляемых источников энергии увеличивается недостаточно быстрыми темпами.

Критики опасаются, что пока в Германии не будет создана достаточно мощная инфраструктура для производства экологически чистой энергии, на что могут уйти годы, страна больше будет использовать виды топлива, загрязняющие окружающую среду, такие как уголь, чтобы компенсировать потери.