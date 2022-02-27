Германия закроет небо для российских самолетов
Правительство Германии 27 февраля закроет воздушное пространство для российских самолетов на три месяца
Об этом сообщает RND.
Федеральный министр транспорта Фолькер Виссинг еще накануне распорядился подготовить все для этого.
Так что воздушное пространство для российских самолетов будет закрыто 27 февраля в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).
- Напомним, уже около десяти стран закрыли небо для самолетов из России.
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