Германия заинтересована в производстве "зеленого" водорода в Украине, – Минэнерго

Об этом шла речь на встрече главы Минэнерго Германа Галущенко с государственным секретарем Офиса федерального канцлера Германии Йоргом Кукисом.

Галущенко рассказал коллеге об объемах закачки газа от европейских трейдеров в украинские газохранилища, что свидетельствует о надежности Украины как партнера.

"Значительное внимание во время встречи было уделено вопросам сотрудничества в водородной отрасли. Немецкая сторона выразила заинтересованность в проектах по развитию производства "зеленого" водорода и перспективам его транспортировки в страны ЕС", - говорится в сообщении Минэнерго.

В настоящее время изучаются возможности соответствующего сотрудничества со словацкой и чешской сторонами, добавили в ведомстве.

Согласно сообщению, Герман Галущенко и Йорг Кукис отметили важность "зеленой" трансформации и лишение зависимости от российских энергетических ресурсов, а также обсудили направления сотрудничества в восстановлении украинского энергосектора.