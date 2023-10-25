Германия заинтересована в производстве "зеленого" водорода в Украине, – Минэнерго
Германия заинтересована в производстве "зеленого" водорода в Украине и транспортировке его в ЕС для лишения зависимости от российских энергетических ресурсов
Об этом шла речь на встрече главы Минэнерго Германа Галущенко с государственным секретарем Офиса федерального канцлера Германии Йоргом Кукисом.
Галущенко рассказал коллеге об объемах закачки газа от европейских трейдеров в украинские газохранилища, что свидетельствует о надежности Украины как партнера.
"Значительное внимание во время встречи было уделено вопросам сотрудничества в водородной отрасли. Немецкая сторона выразила заинтересованность в проектах по развитию производства "зеленого" водорода и перспективам его транспортировки в страны ЕС", - говорится в сообщении Минэнерго.
В настоящее время изучаются возможности соответствующего сотрудничества со словацкой и чешской сторонами, добавили в ведомстве.
Согласно сообщению, Герман Галущенко и Йорг Кукис отметили важность "зеленой" трансформации и лишение зависимости от российских энергетических ресурсов, а также обсудили направления сотрудничества в восстановлении украинского энергосектора.
- В марте сообщалось о планах Украины наладить производство ядерного топлива, которое заменит российское на европейском рынке.
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