Германия зафиксировала новый рекорд заболеваемости COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Института имени Роберта Коха.



По состоянию на 14 января в Германии было зафиксировано 92 223 новых случая COVID-19. Уже третий день страна ставит новый антирекорд заболеваемости за все время пандемии.



За последние сутки в Германии зарегистрировано 286 смертей в результате коронавируса.



"Омикрон" является доминирующим штаммом COVID-19 в стране, он составляет 73,3% из всех случаев.



Пока правительство Германии не вводит более жестких карантинных правил, однако для невакцинированных или тех, кто не сделал тест на коронавирус, действует ограничение доступа к ресторанам или барам.

Напомним, с 9 января Германия открыла границы для украинцев.