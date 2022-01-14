Германия зафиксировала новый рекорд заболеваемости COVID-19
В Германии третий день подряд регистрируют антирекорд по количеству новых случаев коронавируса в сутки
Об этом свидетельствуют данные Института имени Роберта Коха.
По состоянию на 14 января в Германии было зафиксировано 92 223 новых случая COVID-19. Уже третий день страна ставит новый антирекорд заболеваемости за все время пандемии.
За последние сутки в Германии зарегистрировано 286 смертей в результате коронавируса.
"Омикрон" является доминирующим штаммом COVID-19 в стране, он составляет 73,3% из всех случаев.
Пока правительство Германии не вводит более жестких карантинных правил, однако для невакцинированных или тех, кто не сделал тест на коронавирус, действует ограничение доступа к ресторанам или барам.
- Напомним, с 9 января Германия открыла границы для украинцев.
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