Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera .

По информации издания, немецкие власти уже больше месяца блокируют выделение Украине очередного транша помощи Евросоюза. Берлин одобрил только первый транш в 1 млрд евро.

По данным Corriere della Sera, германскому министру финансов Кристиану Линднеру не нравится, что Брюссель предлагает финансировать помощь Украине за счет общего европейского долга.

Издание предполагает, что ситуация могла стать одной из причин, побудивших президента Украины Владимира Зеленского уволить посла Украины в Германии Андрея Мельника.

О том, что ЕС предоставит Украине кредит в 9 млрд евро до конца 2022 года, 11 июня сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Источники утверждают, что выплаты процентов будут покрываться из бюджета ЕС.

11 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС предоставит Украине помощь в размере 9 млрд евро.

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