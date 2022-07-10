English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Германия заблокировала пакет помощи ЕС Украине в 9 млрд евро, - Corriere della Sera

Германия заблокировала пакет помощи ЕС Украине в 9 млрд евро, - Corriere della Sera

10 июля, 2022 воскресенье
15:17
Экономика

ФРГ больше месяца блокирует предоставление Украине пакета помощи Евросоюза на 9 млрд евро

Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera .

По информации издания, немецкие власти уже больше месяца блокируют выделение Украине очередного транша помощи Евросоюза. Берлин одобрил только первый транш в 1 млрд евро.

По данным Corriere della Sera, германскому министру финансов Кристиану Линднеру не нравится, что Брюссель предлагает финансировать помощь Украине за счет общего европейского долга.

Издание предполагает, что ситуация могла стать одной из причин, побудивших президента Украины Владимира Зеленского уволить посла Украины в Германии Андрея Мельника.

О том, что ЕС предоставит Украине кредит в 9 млрд евро до конца 2022 года, 11 июня сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Источники утверждают, что выплаты процентов будут покрываться из бюджета ЕС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЕС
Еврокомиссия
Германия
Читайте также:
Марк Фейгін  
9 июля, 2022 суббота
Путин в патовой ситуации: если агрессор отступит из Украины, война перевернется на Россию, - Марк Фейгин
ЗСУ знищили втрати ворога
9 июля, 2022 суббота
В Херсонской области уничтожены около 200 военных рашистов и техника, - пресс-офицер Сил обороны Гуменюк
9 июля, 2022 суббота
Сторонники Джонсона назвали кандидата на должность премьера предателем, - FT
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.67
    Покупка 34.67
    Продажа 35.57
  • EUR
    Покупка 35.2
    Продажа 36.49
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
10 июля
16:46
В Кривом Роге спецназ ВСУ не дал скрыться пьяным виновникам ДТП. "Титушки" и "свой" полицейский не помогли
16:37
Эксклюзив
Из-за уничтоженных складов с боеприпасами, боеспособность оккупантов снизилась на 25%, - военный эксперт Гетьман
16:37
Джо Байден
Байден на Ближнем Востоке будет договариваться об оружии для Украины, - NYT
16:27
Кремль набирает 10 тыс. "зэков" для войны с Украиной, - разведка
16:07
Из-за санкций россияне возвращаются к музыке и фильмам на дисках
16:02
Уничтоженную ВСУ военную технику россиян покажут в Праге
15:55
Эксклюзив
сепар
Россияне практически закончили фильтрацию людей в Мариуполе, - советник мэра Андрющенко
15:54
Иван Ордец
Украинский футболист расторг контракт с российским клубом ради бундеслиги
15:48
Удорожание авто и коррупция: Центр при СНБО опроверг фейки о возврате пошлин и налогов на импорт
15:37
ВСУ ударили по базе оккупантов в Херсоне
15:36
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
Севастопольская бухта и Крымский мост являются главными целями для ВСУ, - генерал-майор запаса Чумак
15:36
Эксклюзив
На Харьковщине агенты влияния РФ распространяют недействительную информацию, - боец ТрО Харьковщины Корсунов
15:34
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину вернется жара
15:34
Казахстан отменил визы для гостей из Китая, Ирана и Индии
15:21
Около 30 единиц зенитных установок Gepard могут прибыть в Украину уже в июле, - Der Spiegel
15:19
На севере России автобус с призывниками столкнулся с грузовиками
15:06
В Одессе суд наказал сепаратиста из зоопарка: обязал читать украинские книги
14:58
Париж считает полное отключение газа Россией наиболее вероятным сценарием
14:50
"Представьте, раненый приходит в себя и слышит русский язык": парамедик Фирсов объяснил, почему на фронте они общаются чисто на украинском
14:44
Эксклюзив
Путин дожал Лукашенко. Беларусь пойдет войной против Украины в начале сентября, - военнослужащий ВСУ Сазонов
14:42
За три рубля продал мамочку: Гераскевич о выступлении олимпийского чемпиона по Украине Петренко в шоу жены Пескова
14:39
Эксклюзив
Такие, как Ковалев и Медведчук, не должны быть народными депутатами, - нардеп Гончаренко
14:22
Шольц благодарен Канаде за турбину для "Северного потока"
14:22
Из Покровска 10 июля отправится эвакуационный поезд во Львов
14:21
Украинец Новиков получил титул сильнейшего человека мира
14:21
Таможня предупреждает об очередях на границах с Польшей и Румынией
14:03
Эксклюзив
Россия действует по принципу устойчивого разрушения городов, – пресс-офицер Николаевской ОВА
13:53
В Нью-Йорке украинцы провели акцию "Война не закончилась"
13:50
Эксклюзив
Ротация главы ОВА не повлияет на ситуацию в Херсонской области, - советник главы администрации Хлань
13:47
На фото военная техника оккупантов
Российские оккупанты вывели из строя 17 БТР и 9 командно-штабных машин, чтобы не ехать на фронт, - разведка
13:40
Роскомнадзор
Россия заблокировала доступ к немецкой газете Die Welt
13:37
В ЛДПР предложили заменить название должности Путина
13:33
Рашисты пытаются скрыть расстрел из танка 56 пожилых людей в Кременной, - Гайдай
13:29
Обновлено
Во Временном Яру Донецкой области под завалами 5-этажки погибли по меньшей мере 15 человек, под завалами есть еще жители
13:25
Офис генпрокурора
Вступили в "прокуратуру" и "МВД" "ЛНР": в Луганской области 9 полицейским объявили подозрение
13:13
На фото захисники України
Зеленский подписал закон об освобождении защитников Украины от военного сбора
13:13
Эксклюзив
На Северодонецк россияне сбросили количество боеприпасов, эквивалентную атомной бомбе, - заместитель командира "Легиона Свободы" Назаренко
13:10
Великобритания отправила 6 истребителей для тренировок со Швецией и Финляндией
12:48
ВСУ вблизи Горловки сбили вертолет оккупантов
12:46
Центр при СНБО назвал российские манипуляции на оккупированных территориях Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV