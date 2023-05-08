Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства ФРГ, передает Bild.

Так, после начала полномасштабного вторжения в Украину и введения санкций против РФ экспорт из Германии в Казахстан, Армению и Грузию удвоился. Поставки в Таджикистан выросли на 150%, в Беларусь — на 77%, в Кыргызстан — на 994%.

"Власти Германии считают, что речь может идти о поставках в Россию параллельным импортом в обход санкций, особенно в рамках ЕАЭС. В Берлине это считают недопустимым", - пишет издание.

По данным немецкого СМИ, на это уже обратил внимание и спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

Россия через другие страны получает автомобили и автозапчасти, химическую продукцию, электрооборудование, металлоконструкции и одежду.