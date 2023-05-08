Германия забила тревогу из-за поставок ее товаров в Россию через страны СНГ в обход санкций, – Bild
Россия наладила поставки товаров из Германии в обход санкций. Для этого она использует другие страны СНГ
Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства ФРГ, передает Bild.
Так, после начала полномасштабного вторжения в Украину и введения санкций против РФ экспорт из Германии в Казахстан, Армению и Грузию удвоился. Поставки в Таджикистан выросли на 150%, в Беларусь — на 77%, в Кыргызстан — на 994%.
"Власти Германии считают, что речь может идти о поставках в Россию параллельным импортом в обход санкций, особенно в рамках ЕАЭС. В Берлине это считают недопустимым", - пишет издание.
По данным немецкого СМИ, на это уже обратил внимание и спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.
Россия через другие страны получает автомобили и автозапчасти, химическую продукцию, электрооборудование, металлоконструкции и одежду.
- Ранее СБУ выяснила, что львовский бизнесмен в обход санкций поставлял в РФ автомобили премиум-класса.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.26
Покупка 37.26Продажа 37.84
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное