Германия за последние месяцы смогла восстановить свою реальную роль в европейской политике, - дипломат Харченко
Игорь Харченко, дипломат, чрезвычайный и полномочный Посол Украины отметил, что есть ощущение позитивных новостей из Германии относительно принятия решений по предоставлению тяжелой военной техники Украине
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Я верю в здравый смысл и понимание немецкого правительства. Германия прошла большой путь за последние месяцы в восстановлении реальной своей роли в европейской политике, а также избавляется от тех "скелетов в шкафах", которые в течение 70 лет "мира и дружбы" с Советским Союзом совершили Германию такой, какова она сегодня", - прокомментировал дипломат.
Игорь Харченко отметил, что считает чрезвычайно важной новостью, обнародованной в немецком Deutsche Welle пару недель потому, что сегодня зависимость Германии от российских энергоносителей равна нулю.
"Германия – это педантизм, аккуратность, точность, и если мы ожидаем принятия решений относительно тяжелой военной техники, которое нам бы хотелось, чтобы это было немного быстрее, то у меня есть ощущение, что мы должны ожидать положительных новостей", - отметил Харченко.
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11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с руководителями Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Дуда сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.
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Финляндия может передать Украине танки Leopard, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.
- Польша уверена, что Германия скоро одобрит отправку Leopard в Украину.
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