Германия является главным препятствием для усиления санкций против РФ, Венгрия их не блокирует, – премьер Польши Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что главным препятствием для ужесточения российских санкций является Германия, Венгрия их не блокирует
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прямую речь на пресс-конференции польского премьера Моравецкого.
По его словам, Германия является главным препятствием для введения более жестких санкций против России в связи с нападением на территорию Украины. Моравецкий также подчеркнул, что Венгрия ничего общего с этим не имеет.
"Мы должны видеть, что, независимо от того, как мы подходим к Венгрии, это четвертая такая победа, и мы должны уважать демократические выборы... Именно Германия является основным блокпотом санкций. Венгрия за санкции", - заверил Моравецкий.
Его комментарий появился после того, как премьер-министр Виктор Орбан победил на национальных выборах. Ранее он столкнулся с критикой из-за недостаточно жесткой позиции по поводу российской агрессии в Украине.
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