Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Германия высылает российских дипломатов

Германия высылает российских дипломатов

22 апреля, 2023 суббота
14:08
Мир

В субботу, 22 апреля, Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов

Об этом заявили российские телеграм-каналы.

Издание сообщило, что "Россия зеркально ответит на массовую высылку дипломатов", и добавило, что "Берлин проводит курс на разрушение всего массива российско-германских отношений".

Кроме этого, в сообщении отмечается, что ФРГ "нарушила свои заверения о нежелании афишировать массовую высылку дипломатов РФ, рассказав СМИ об этой "затее".

Добавляется в частности, что посол ФРГ уведомлен об ответе РФ на высылку дипломатов.

  • 25 марта сообщалось, что глава немецкого МИД Анналена Бербок планирует выслать из ФРГ более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине.
Россия
Германия
Война с Россией
Читайте также:
посольство України в РФ
21 апреля, 2023 пятница
Песков пригрозил расторгнуть договор аренды земли с посольством Украины в РФ
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Автор Сергей Згурец
21 апреля, 2023 пятница
Наступление ВСУ начнется на 3-5 направлениях: военные итоги недели
Руслан Стефанчук
21 апреля, 2023 пятница
"Дополнительные выплаты больше всего нужны бойцам на передовой": Стефанчук о дополнительных 30 тыс. для военных
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.69
    Покупка 37.69
    Продажа 38.45
  • EUR
    Покупка 40.96
    Продажа 41.93
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
22 апреля
14:18
Эксклюзив
Путин пытается возобновить раскол мира по типу холодной войны, - Дмитрий Орешкин
14:01
OPINION
Несмотря на войну, в украинском бизнесе доминирует оптимизм
13:51
На месте взрыва в Белгороде обнаружили невзорвавшуюся авиабомбу: эвакуируют более 3 тыс. человек
13:43
Главаря одной из группировок ИГИЛ задержали в Грузии
13:41
Союзники склоняются к гибридному трибуналу над Путиным, - DW
13:27
Школы Украины могут перейти на 12-летнее обучение
13:26
В НКРЭКУ рассказали, какими могут быть новые тарифы на электроэнергию
13:09
Запретить в Днепре церковь Московского патриархата: для рассмотрения петиции нужно 3 тысячи подписей
12:58
Пентагон
Тейшейра начал сливать секретные документы Пентагона сразу после начала полномасштабного вторжения РФ, - NYT
12:56
Бахмут
Вагнеровцы захватили железнодорожную станцию "Бахмут-2", но "трасса жизни" подконтрольна Украине, - ISW
12:55
В кинотеатрах Германии мультфильм "Мавка. Лесная песня" сначала покажут на украинском
12:50
Представители бизнес- и политической "элит" РФ ищут контакты с Украиной и Западом, - ГУР
12:29
СБУ идентифицировала 12 сотрудников оккупационного "Херсонского МВД"
12:18
Майк Тайсон рассказал, кого считает лучшим боксером мира
12:06
OPINION
Путинские надзиратели за надзирателями
12:00
Решение Верховного Суда о возвращении акций Полтавского ГОКа – это сигнал для всех об уважении к верховенству права, - топ-менеджер Ferrexpo AG
11:41
Украинки победили в медальном зачете ЧЕ по борьбе
11:25
За минувшие сутки из-за атак россиян погиб 1 мирный житель Донбасса, еще 2 получили ранения
11:18
Курс валют на 22 апреля: сколько стоят евро и доллар в обменниках
10:53
Партнерский материал
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры
10:47
В Лимане СБУ разоблачила девять коллаборантов и нашла схрон с оружием
10:37
Обновлено
УПЛ: "Заря" победила "Колос" и поднялась в зону ЛЧ, расписание всех матчей 22-го тура
10:34
В ближайшие дни Испания передаст Украине 6 танков Leopard 2A4, - глава МИД Альбарес
10:24
Утром враг дважды обстрелял общину в Сумскую область
10:18
Британская разведка выяснила, почему РФ отменила шествие "Бессмертного полка" на 9 мая
10:06
OPINION
Павел Климкин
Минное поле бразилийца Лулы
10:04
Эксклюзив
путин
Путин стремится иметь контроль над Суданом, – журналист Фараджаллах
09:56
Армия РФ держит в Черном море две подводные лодки с "калибрами"
09:47
За минувшие сутки россияне обстреляли три района Харьковщины
09:27
В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 470 детей
09:21
Россияне в сутки 45 раз обстреляли Херсонщину
09:07
На следующей неделе президенты США и Южной Кореи обсудят вопросы ядерной угрозы КНДР
08:04
OPINION
Ради выборов власть стремится захватить Конституционный суд
08:00
ВСУ уничтожили 680 российских военных, 4 танка, 4 средства ПВО и 4 бронемашины за сутки войны
06:55
Трудоустроиться внутренне перемещенным лицам помогут ваучеры на переквалификацию, - Верещук
06:46
За минувшие сутки авиация ВСУ нанесла пять ударов по районам скопления врага, - Генштаб
06:22
РФ начала использовать новый тип "шахедов", - ISW
06:03
Госдеп США
Переговоры по войне в Украине должны проходить на условиях Киева, - Госдеп
05:48
Шоумен Ларри Элдер выдвинул свою кандидатуру в президенты США от республиканцев
05:22
Энергоатом и компания Holtec из США договорились о строительстве в Украине 20 атомных энергоблоков
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV