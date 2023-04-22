Германия высылает российских дипломатов
В субботу, 22 апреля, Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов
Об этом заявили российские телеграм-каналы.
Издание сообщило, что "Россия зеркально ответит на массовую высылку дипломатов", и добавило, что "Берлин проводит курс на разрушение всего массива российско-германских отношений".
Кроме этого, в сообщении отмечается, что ФРГ "нарушила свои заверения о нежелании афишировать массовую высылку дипломатов РФ, рассказав СМИ об этой "затее".
Добавляется в частности, что посол ФРГ уведомлен об ответе РФ на высылку дипломатов.
- 25 марта сообщалось, что глава немецкого МИД Анналена Бербок планирует выслать из ФРГ более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине.
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