Германия высылает российских дипломатов

Об этом заявили российские телеграм-каналы.

Издание сообщило, что "Россия зеркально ответит на массовую высылку дипломатов", и добавило, что "Берлин проводит курс на разрушение всего массива российско-германских отношений".

Кроме этого, в сообщении отмечается, что ФРГ "нарушила свои заверения о нежелании афишировать массовую высылку дипломатов РФ, рассказав СМИ об этой "затее".

Добавляется в частности, что посол ФРГ уведомлен об ответе РФ на высылку дипломатов.