Нежелательными лицами, уезжающими из ФРГ, являются 40 российских дипломатов, сообщает Der Shpiegel.



В публикации говорится, что в понедельник ( 4 апреля. - Ред. ) после обеда Федеральное министерство иностранных дел вызвало посла России Сергея Нечаева. Во время короткого разговора высшему дипломату Кремля сообщили, что 40 российских дипломатов признаны нежелательными. Теперь они должны оставить Германию в течение следующих пяти дней.



Министр иностранных дел Анналена Бербок нашла четкие слова для объяснения такой позиции, пишет Der Shpiegel. "Фотографии из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости российского руководства и следящих за его пропагандой, о свободе к уничтожению, которая выходит за все пределы, - сказала Бербок. - Германия должна противостоять нелюдям силой нашей свободы и нашей человечности".

Относительно решения выслать большое количество российских дипломатов, Бербок сказала, что "здесь в Германии они ежедневно работали против нашей свободы, против сплоченности нашего общества".



Der Shpiegel объясняет такую позицию главы внешнеполитического ведомства тем, что перед решением Федеральное министерство иностранных дел тесно сотрудничало с Управлением по защите конституции. Еще в середине марта спецслужба составила списки российских дипломатов, прямо или косвенно работающих на различные российские спецслужбы в Германии.



Кроме того, фрау Бербок намекнула, что российские службы в Германии могут планировать действия против украинских беженцев или по крайней мере шпионить за ними. Министр отметила, что работа высланных дипломатов является "угрозой для тех, кто обращается к нам за защитой".



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