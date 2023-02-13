Германия выступила за присоединение Финляндии и Швеции к НАТО "без промедлений"
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Турцию и Венгрию без дальнейших промедлений ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
Об этом Бербок сказала на пресс-конференции в Хельсинки со своим финским коллегой Пеккой Хаависто, сообщает агентство Reuters.
Присоединение двух скандинавских стран укрепит Альянс в целом, отметила Бербок.
В частности, Бербок сказала, что Финляндия и Швеция отвечают критериям НАТО. По ее мнению, одновременное вступление стран в НАТО было бы "разумным и правильным".
Кроме того, известно, что Финляндия и Швеция подали заявки на членство после вторжения РФ в Украину в прошлом году и заявили, что хотят присоединиться одновременно.
В этом месяце Анкара заявила, что поддерживает заявку Финляндии, но хочет, чтобы Стокгольм занял более жесткую позицию по отношению к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция и Европейский Союз считают террористической группой.
Турция приостановила переговоры в прошлом месяце из-за роста напряженности после протестов в Стокгольме, во время которых ультраправый датский политик сжег копию Корана.
- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
- 28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу.
- 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент.
- Позже Финляндия объявила, что не исключает рассмотрение членства в НАТО без привязки к Швеции, хотя обе страны одновременно подали заявки на вступление в июле 2022 года.
- 11 февраля стало известно, что президент Финляндии Саули Ниинио верит, что Финляндия и Швеция смогут стать полноправными членами НАТО еще до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.
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