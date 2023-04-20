Как сообщили в министерстве, средства, прежде всего, направят на жилье для внутренне перемещенных лиц, а также на ремонт и оборудование детских садов, школ и больниц, пишет Süddeutsche Zeitung.

Государственный секретарь Министерства развития Германии Йохен Фласбарт, находившийся в Украине во вторник и среду, 18-19 апреля, назвал реконструкцию огромной задачей для страны и международного сообщества. "И это уже начинается сейчас, даже если конца войны, к сожалению, еще не видно. Эта долгосрочная перспектива и ранняя планировка важны".

Министерство развития Германии также поддерживает Украину в цифровизации государственного управления, проект по энергоэффективности, развитию городов и профессиональному обучению, а также помогает Украине-кандидату на вступление в ЕС.

Согласно собственным заявлениям, министерство предоставило в общей сложности около 787 миллионов евро с начала российской агрессивной войны. Общая гражданская поддержка со стороны федерального правительства в Украине с начала войны составила около 3,6 млрд. евро, не считая расходов на помощь беженцам из Украины в Германии.