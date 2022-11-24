Об этом сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе обсуждения в Бундестаге, пишет Укринформ.

"Мы выделяем дополнительный миллиард евро в этом бюджете, чтобы помочь в смягчении последствий глобального продовольственного кризиса", - сказала глава МИД.

Она напомнила, что за последние десять лет Германия увеличила свой вклад в программы гуманитарной помощи более чем в двадцать раз. В 2023 году эта статья будет составлять 2,7 миллиарда евро.

Бербок также отметила, что не противопоставляет дипломатию и военное привлечение. "Бывают моменты в жизни, когда просто пожелать, чтобы эта война закончилась, недостаточно. Скорее бывают моменты, когда ты должен решить, на чьей стороне: справедливости или несправедливости, нападающего или жертвы", - отметила чиновник.

По ее словам, к счастью, демократические партии ФРГ после 24 февраля приняли совместное решение: быть на стороне Украины и украинцев. Бербок поблагодарила народ Германии, который также ощущает последствия войны, в частности, из-за роста цен, но готов продолжать стоять на стороне Украины.

"Мы не допустим успеха стратегии голода и замораживания, которую проводит Россия", - подчеркнула политик.

В среду Бундестаг рассматривал проект бюджета во втором чтении. В этой связи выступили глава правительства ФРГ, а также министры иностранных дел и обороны.

Напомним, Германия выделит Молдове десятки миллионов евро для решения экономических проблем, которые страна переживает из-за войны в соседней Украине.

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