Об этом говорится на странице Министерства развития общин и территорий.

На его закупку Германия выделит 20 миллионов евро. Договоренности были достигнуты во время встречи с Министерством Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Штеффи Лемке.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев отметил, что на выделенные Германией средства будут прежде закуплены – мобильные генераторы, автоматические насосные станции для подачи воды, мобильные теплоэлектростанции.

"В условиях, когда наша инфраструктура находится под постоянным террористическим прицелом, нам нужно по максимуму обеспечить Украину резервными мощностями, а украинцев – теплом, светом и водой" – подчеркнул Чернышев.

Напомним, находясь с визитом в Украине, Штайнмайер пообещал поддержку в военной, политической, финансовой и гуманитарной сферах.

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