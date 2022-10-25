Германия выделит Украине 20 млн евро на резервное оборудование для критической инфраструктуры
На выделенные средства будут закуплены мобильные генераторы, автоматические насосные станции для подачи воды, мобильные теплоэлектростанции
Об этом говорится на странице Министерства развития общин и территорий.
На его закупку Германия выделит 20 миллионов евро. Договоренности были достигнуты во время встречи с Министерством Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Штеффи Лемке.
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев отметил, что на выделенные Германией средства будут прежде закуплены – мобильные генераторы, автоматические насосные станции для подачи воды, мобильные теплоэлектростанции.
"В условиях, когда наша инфраструктура находится под постоянным террористическим прицелом, нам нужно по максимуму обеспечить Украину резервными мощностями, а украинцев – теплом, светом и водой" – подчеркнул Чернышев.
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