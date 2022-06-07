Германия выделит средства на реставрацию Одесской филармонии, - Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и министр по вопросам культуры и медиа Клаудия Рот договорились о выделении средств на реставрацию Одесской филармонии
Об этом он написал в Facebook.
Рот посетила Одессу 6-7 июня.
"Мы посетили исторический центр Одессы, Одесскую киностудию, Одесскую областную филармонию, Театр оперы и балета и Национальную научную библиотеку Одессы. Успели обсудить многие важные вопросы: внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и всестороннюю поддержку Германии. в направлении ускоренной процедуры из-за войны. В рамках поддержки украинской культуры и отдельных культурных событий и институтов - договорились о выделении средств на реставрацию Одесской филармонии", - написал Ткаченко.
Также стороны договорились о финансовой поддержке диджитализации и сохранении культурного наследия Украины.
"Благодарен госпоже Рот за приглашение на встречу министров культуры G7, чтобы поднять насущные вопросы по Украине, за ее всестороннюю поддержку и трогательную человечность", - добавил глава МКИП.
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