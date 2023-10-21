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Германия выделит на восстановление Украины еще 200 миллионов евро

21 октября, 2023 суббота
12:28
Война с Россией

Государственный секретарь федерального министерства экономики Германии Йохен Флясбарт заявил, что правительство страны выделит Украине на восстановление еще 200 миллионов евро

Об этом пишет DPA.

Отмечается, что Йохен Флесбарт заявил об этом во время визита в Киев 20 октября. Деньги будут направлены на образование, здравоохранение и питьевое водоснабжение, а также на восстановление городов.

Известно, что Германия выделила около миллиарда евро в поддержку гражданского населения Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

  • Германия 20 октября предоставила новый пакет военной помощи Украине, в состав которого вошли три зенитные установки Gepard и машины для охраны границы.
Мир
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