Германия выделит на восстановление Украины еще 200 миллионов евро

Об этом пишет DPA.

Отмечается, что Йохен Флесбарт заявил об этом во время визита в Киев 20 октября. Деньги будут направлены на образование, здравоохранение и питьевое водоснабжение, а также на восстановление городов.

Известно, что Германия выделила около миллиарда евро в поддержку гражданского населения Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.