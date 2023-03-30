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Германия выделит дополнительные €12 млрд на долгосрочную военную помощь Украине

30 мартa, 2023 четверг
01:51
война с Россией

Правительство Германии согласилось выделить дополнительные 12 миллиардов евро на долгосрочную военную поддержку Украины – из них €3,2 млрд в 2023 году

Об этом сообщает Reuters.

Из этих средств 3,2 млрд евро обещают выплатить в 2023 году.

А на остальную сумму, 8,8 миллиарда евро, Берлин откроет кредитные линии на период с 2024 по 2032 год. То есть у Украины будет право на получение и использование кредита в отведенный срок.

"На эти деньги Украина может напрямую покупать вооружение при поддержке правительства Германии. Важно поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — заявили представители коалиционного правительства Германии в бюджетном комитете парламента.

Издание Spiegel несколько дней назад писало , что Министерство финансов Германии направило бюджетному комитету Бундестага прошение об увеличении военной помощи Украине.

Минфин объяснял, что украинскую армию необходимо обеспечить надежной военной техникой, отвечающей ее потребностям. Для этого следует заключить многочисленные контракты по поставкам, которые установят платежные обязательства на ближайшие финансовые годы.

В немецком ведомстве отмечали, что, прежде всего, планируется закупать для Украины системы ПВО, бронированные гусеничные машины, а также боеприпасы для артиллерии и другого вооружения, поставляемого из Германии.

По данным немецкого Министерства иностранных дел, с начала полномасштабного вторжения России правительство Германии выделило более 14,2 миллиарда евро в поддержку Украины.

  • Напомним, накануне стало известно, что федеральное правительство Германии запускает платформу, которая имеет целью поддержать и укрепить обязательства ФРГ по восстановлению Украины и объединить государственных и негосударственных участников процесса.
Экономика
Германия
помощь Украине
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