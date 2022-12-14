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Германия выделит €50 млн на зимнюю помощь Украине

14 декабря, 2022 среда
06:44
Экономика Анналена Бербок

МИД Федеративной Республики Германия объявил о новом пакете помощи Украине зимой, туда войдут трансформаторы и генераторы

Об этом сообщили в МИД Германии в твиттере.

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила о новом пакете зимней помощи Украине.

"Бомбы Путина означают, что врачам приходится оперировать сердце мальчика в свете их мобильных телефонов. Что дети в шапках, шарфах и куртках при свечах выполняют уроки. Поэтому мы мобилизуем помощь для выживания", - отметила Анналена Бербок на конференции по поддержке Украины 13 декабря в Париже.

Чиновница информировала, что Германия выделит еще €50 млн на зимнюю помощь Украине. Пакет предусматривает предоставление трансформаторов и генераторов.

"Путин своей тактикой замораживания хочет сломать украинцев. Мы этого не допустим", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

  • Напомним, 13 декабря все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление Украине помощи в размере 18 млрд евро в 2023 году – по 1,5 млрд евро ежемесячно.
  • В рамках состоявшейся в Париже международной конференции "Солидарность с украинским народом" Украина получит помощь на $1 млрд.
  • Канада выделит Украине $115 млн для восстановления поврежденной российскими обстрелами энергосети Киева.

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Германия
война с Россией
помощь Украине
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