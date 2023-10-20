Германия выделит 50 млн евро на экстренную помощь сектору Газы
Экстренную финансовую помощь в размере 50 млн евро Германия выделит международным организациям в поддержку палестинцев, пострадавших от нападения ХАМАС
Об этом сообщает газета Welt.
В ходе визита в столицу Иордании Амман министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия хочет увеличить поддержку гражданского населения в секторе Газы, поэтому передаст экстренную помощь в размере 50 млн евро международным организациям: Всемирная продовольственная программа, Детский фонд ООН ЮНИСЕФ и в первую очередь ООН по оказанию помощи (БАПОР).
Эта помощь предназначена "палестинцам, также ставшим жертвами террористической атаки ХАМАС", сказала Бербок на совместном выступлении с министром иностранных дел Иордании Айманом аль-Сафади.
Бербок отметила усиление внимания к улучшению здравоохранения в секторе Газы.
"Мы готовимся, чтобы иметь возможность отправлять медицинские бригады в Газу, а также создавать возможности для лечения, в том числе тяжело раненых детей", - заявила она.
Главы МИД Германии и Иордании призвали к переговорам между сектором Газы и Израилем, а также хотят сделать все возможное, чтобы предотвратить конфликт на Ближнем Востоке.
- Министерство здравоохранения Газы, находящееся под контролем ХАМАСа, 18 октября заявило , что в результате ударов со стороны Израиля количество погибших в Газе возросло до 3478.
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