Германия выделит €3 млн на развитие промышленности и восстановление экологии Украины
Германия передаст организации UNIDO 3 млн евро на развитие промышленного потенциала и зеленого восстановления Украины
Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает Укринформ.
21 апреля правительство Германии и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) подписали соглашение о выделении ФРГ 3 млн. евро на проект "Развитие промышленного потенциала, политика и диагностика для зеленого восстановления Украины".
"Украина благодарна Германии за вклад в сумме €3 миллиона для финансирования проекта ЮНИДО. Должны начать восстановление Украины уже сейчас, не дожидаясь завершения агрессивной войны России против нашего государства", - заявил Цымбалюк.
Отмечается, что этот проект предусматривает исследование и диагностику в сфере промышленности, подготовку рекомендаций по усовершенствованию и планированию. Он распространяется на сферы энергоэффективности, циркулярную экономику, "зеленую" энергетику, улучшение стандартов качества и т.д.
Проект позволит определить необходимые технологии, которые будут применены при восстановлении и станет базой для будущей глобальной Программы UNIDO по зеленому восстановлению и послевоенному строительству для инклюзивного и устойчивого промышленного развития в Украине.
- 20 апреля Минразвития Германии пообещало предоставить Украине еще 111 миллионов евро помощи на восстановление социальной инфраструктуры, учебных заведений и медицины.
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