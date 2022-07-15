Об этом сообщили Reuters со ссылкой на заявление министра труда Хубертуса Хайля.

Хайль сказал, что около 800 000 человек из Украины уже нашли убежище в Германии, 30% из которых младше 14 лет.

Бюро труда Германии в прошлом месяце сообщило о росте количества безработных, поскольку украинские беженцы регистрируются в бюро в поисках работы.

По словам Хайля, на сегодняшний день в системе социального обеспечения Германии зарегистрировано около 360 000 украинцев, из которых 260 000 находятся в поисках работы.

"Теперь речь идет о том, чтобы предоставить им работу", - добавил он.

Агентство ООН по делам беженцев сообщило в среду, что с момента вторжения России границу с Украиной пересекли более 9 миллионов человек.

С 1 сентября по решению посольства все консульские учреждения в Германии будут предоставлять специальные услуги для ищущих защиты от войны украинцев в режиме "живой очереди". Отмечается, что режим "живой очереди" будет касаться таких услуг, как продление срока действия загранпаспорта и внесение данных о детях в загранпаспорт одного из родителей.

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