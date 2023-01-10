Об этом сообщает пресс-служба немецкого МИД.

"Украина обратилась в Германию с просьбой помочь в финансировании спутникового канала связи Starlink. Министерство иностранных дел Бербок объявила сегодня, что Германия выделит на эти цели 20 миллионов евро", – говорится в сообщении.

Денежные средства будут направлены на финансирование работы 10 тысяч терминалов Starlink, треть из которых будет передана на нужды Вооруженных Сил Украины.

"Связь в режиме реального времени позволит украинским воинам четко координировать свои действия при защите Родины и лучше защищаться от российских атак", – отмечают в немецком внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщили в МИД ФРГ, во время поездки в Харьков Бербок обсудила с украинским коллегой Дмитрием Кулебой дальнейшую военную поддержку Берлином Киева, пути привлечения России к ответственности за военные преступления и перспективы вступления Украины в ЕС.

Как сообщалось, министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник посетила Харьков. Бербок стала первым немецким чиновником, посетившим город с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, она является первой главой МИД, посетившей Харьков с февраля 2022 года.

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